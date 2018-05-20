هيئة مطار الشارقة تكرم الفائزين ببرنامج "لأننا نهتم"

الشارقة 24:

كرمت هيئة مطار الشارقة مؤخراً، الفائزين في برنامج "لأننا نهتم" لآراء المتعاملين، الذي حقق منذ إطلاقه نجاحاً كبيراً، وبات مصدراً أساسياً للأفكار والمقترحات التي تسهم بالارتقاء بمستوى الخدمات في مطار الشارقة، حيث تتيح للمسافرين والمتعاملين والجمهور بشكل عام الإدلاء بآرائهم حول الخدمات والتسهيلات المقدمة، وتقديم اقتراحاتهم المتعلقة بتجربتهم في المطار، وهو ما يأتي في إطار سعي الهيئة إلى تعزيز تجربة المتعاملين وضمان التميّز في الخدمات.

وتضمنت قائمة الفائزين رولانا سليمان من الإمارات، وهدى عبد العزيز من الأردن، وعزة أحمد إسماعيل من مصر عن شهر مارس وأبريل 2018، حيث قدمت لهم هيئة مطار الشارقة تذكرة سفر مقدمة من شركة "العربية للطيران.

وتواصل الهيئة تطوير برنامج "لأننا نهتم" الذي أطلقته في 2009 في إطار مساعيها للحصول على أكبر قدر ممكن من الأفكار والمقترحات، وقامت ولأول مرة بإشراك الجمهور من جميع فئات المجتمع، من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في هذا البرنامج، لتحفيزهم أكثر على التفاعل مع المطار، وتقديم الأفكار والاقتراحات التي تسهم في تحسين وتطوير الأداء الذي يخدم المسافرين والمتعاملين، ويعزز من مكانة وأهمية المطار على المستويين الإقليمي والعالمي.

ويهدف برنامج "لأننا نهتم" إلى الحصول على الأفكار بهدف تطوير مستوى الخدمات في المطار، لتحقيق رضا المتعاملين.