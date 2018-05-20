المجلس الرمضاني لـ "الشارقة للصحافة" يناقش تاريخ الإنشاد

الشارقة 24:

تعقد، الإثنين، الجلسة الرمضانية "الإنشاد.. تأثيرٌ وفن"، في مقر مسرح المجاز بالشارقة، ضمن جلسات المجلس الرمضاني المشترك الذي ينظمه نادي الشارقة للصحافة التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة بالشراكة مع مؤسسة الشارقة للإعلام، في الفترة ما بين 20 مايو حتى 3 يونيو، تحت شعار "مجلسنا غير في ليالي الخير".

وتتناول الجلسة تاريخ الإنشاد الديني وخصائصه وضوابطه وخصوصيته وتطوره عبر الزمن، وقياس أبعاده وقوة تأثير رسالته كصناعة فنية هادفة.

كما تناقش الجلسة دور الكورال والإيقاع والمؤثرات الطبيعية في إثراء العمل الإنشادي، مع التعرف على تأثير الفضائيات والتكنولوجيا السمعية والمرئية على فن الإنشاد.

وتستضيف الجلسة التي يديرها سعادة حسن يعقوب المنصوري، أمين عام مجلس الشارقة للإعلام كل من المنشد الإماراتي أحمد بو خاطر، والمنشد المصري محمود التهامي، والمنشد المغربي ياسين لشهب.

ويتضمن برنامج المجلس الرمضاني لهذا العام 7 جلسات تتناول الموضوعات الحيوية التي تتنوع ما بين المجتمعية، والفنية، والدينية، والرياضية، والترفيهية، والثقافية، ويستضيف المجلس الرمضاني خلالها نخبة من المتخصصين وذوي الخبرة بالوطن العربي.

ويعد المجلس الرمضاني الذي ينظم هذا العام نسخته السابعة أحد الفعاليات المميزة لنادي الشارقة للصحافة التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة بالشراكة مع مؤسسة الشارقة للإعلام، لتعزيز ثقافة الحوار ومناقشة أبرز القضايا على الساحة المحلية والإقليمية.