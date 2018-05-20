حاكم الشارقة يعتمد موازنة الموسم المسرحي الجديد

الشارقة 24:

تحطّ مسرحية "النمرود" التي ألفها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في منطقة تورنتو الكبرى بكندا، تلبية لدعوة الأوركسترا الكندية العربية، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى والفنون العربية المنعقدة خلال الفترة من 26 أكتوبر لغاية 11 نوفمبر 2018.

من جانب آخر اعتمد صاحب السمو حاكم الشارقة موازنة الموسم المسرحي الجديد بدورته 14 بمبلغ قدره (692.000) درهم، الذي يأتي تنفيذاً لتوجيهات سموه، وتكريساً لمبدأ الفعل الثقافي المستدام، وبناء الإنسان.

وقال سعادة الأستاذ عبد الله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، إن الدعم الدائم من قبل صاحب السمو حاكم الشارقة، يوجد حالة من الاستمرارية المسرحية للفنانين والفرق المشاركة، التي تجول بعروضها إمارات الدولة، حيث يتم اختيار العروض المتميزة التي تقدم خلال "أيام الشارقة المسرحية" كل عام، من قبل لجنة مختصة، و أشار العويس: "لقد انطلق الموسم المسرحي الأول في يونيو 2005، وقد دخل الموسم المسرحي عام 2018 دورته الرابعة عشرة، إذ استطاعت المواسم السابقة استقطاب الجمهور وأسست لمسرح جماهيري بذائقة فنية تتمتع بحس مسرحي عالٍ، وشكل ذلك حافزاً إضافياً للعطاء".

وأضاف سعادته: "لقد تلقينا دعوة لعرض مسرحية "النمرود" من تأليف صاحب السمو حاكم الشارقة في تورنتو الكندية، مما يساهم في أن تعزز التبادل الثقافي كإحدى مفردات الحوار الثقافي الذي يدعو له صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، وإن الدعم السخي المعنوي والمادي لصاحب السمو حاكم الشارقة لهذه المشاركة يأتي استمراراً لدعمه المتواصل لكل نشاط ثقافي داخل الدولة و خارجها، حيث تعتبر هذه الدعوة استمرارية لدعوات سابقة نتج عنها تقديم عروض في مناطق مختلفة من العالم، وأثمرت نتائج إيجابية لتحقيق التقدم في العلاقات الثقافية بين الشارقة وجهات الثقافية المختلفة إقليمياً ودولياً".

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة مسرح الشارقة الوطني وبطل عرض مسرحية "النمرود"، أحمد الجسمي، إن: "هذه المسرحية صاغها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي لتكون صالحة لكل زمان ومكان، فهي عرض متجدد ومستمر، نظراً لضخامة الإنتاج وتنقل المسرحية من مكان إلى مكان في دول مختلفة من العالم، وتشكل مسرحية "النمرود" دعماً وإسهاماً لافتاً في تعميق الحضور الثقافي العربي في المشهد الحضاري العالمي المعاصر وتجسيداً حياً للتعاضد الثقافي والقيم الفنية المشتركة بين فناني المسرح من كل أنحاء العالم، وذلك لما يحمله هذا العرض من قضايا إنسانية تلامس الواقع الصاخب الذي يشهده العالم اليوم، و تمنح المشاهد الفرصة للاطلاع على تجربة المسرح الإماراتي.

وأعرب الأستاذ إسماعيل عبد الله رئيس جمعية المسرحيين بالدولة عن شكره وامتنانه للمكرمة السنوية التي يقدمها صاحب السمو حاكم الشارقة للموسم المسرحي، وقال: "نحن سعداء باستمرارية هذا الموسم والنجاحات والمكاسب التي تحققت على الأرض بوصول الموسم المسرحي إلى الدورة الرابعة عشرة، والذي لم يكن يكتب له التميز لولا الدعم السخي والرعاية الكريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والذي خلق مناخات ملائمة وأرضاً خصبة يقدم فيها المسرحيون إبداعاتهم في مختلف إمارات ومدن الدول.

لذلك نسعى في جمعية المسرحيين ومن خلال هذا الدعم المعنوي والمادي إلى ترسيخ المسرح في الحياة وفي المجتمع عبر عروض مسرحية منتقاة ومتميزة، الأمر الذي خلق حالة من التواصل الدائم بين عروض الموسم والجمهور، الذي يحرص على مشاهدة العروض والتفاعل معها.