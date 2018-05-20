"الشارقة للإعلام" تثري المائدة الرمضانية بحزمة برامج طهي متميزة

الشارقة 24:

تقدّم مؤسسة الشارقة للإعلام، وعبر قنواتها التلفزيونية، وإذاعتها، حزمة متكاملة من برامج الطهي التي تسهم في إثراء الموائد الرمضانية بوصفات متميزة شعبية وعالمية يقدمها أمهر الطهاة طيلة أيام الشهر.

قناة الشرقية من كلباء ترسّخ تراث الطهي الشعبي

تستعد قناة الشرقية من كلباء لتقديم أبرز الوصفات التراثية التي يمتاز بها المطبخ الإماراتي خلال الشهر الفضيل عبر برنامج "طبخ أول" الذي يسلط الضوء على أهم الوصفات والمأكولات الشعبية الإماراتية، التي تشتهر بها مدن المنطقة الشرقية مثل كلباء وخورفكان ودبا الحصن، وشيص، ونحوة، ووادي الحلو، ضمن مطبخ يعتمد الطهي على الحطب في أجواء مفتوحة.

قناة الشارقة تثري المائدة المحلية والعربية

ومن جانبها، تقدم قناة الشارقة الفضائية برنامج "بهارات" الذي يطلّ على جمهوره للعام الثالث على التوالي، مقدماً حزمة من الوصفات المثالية والمتوازنة لإعداد أشهى الأطباق التي يشتهر بها المطبخ الإماراتي والعربي والعالمي، وتقديم طرق صناعة أبرز الوجبات وأطباق الحلويات بما ينسجم مع طبيعة الشهر الفضيل ويضيف إلى المائدة الإماراتية والعربية أغنى الأطباق وأكثرها شهرة.

"الوسطى من الذيد" تمد جسراً يصل الماضي بالحاضر

وبدورها تطلّ قناة الوسطى من الذيد على الجمهور المحلي والعربي من خلال البرنامج التراثي الشعبي "زاد البدو" الذي يستعرض تاريخ الأكلات الشعبية وطرق تحضيرها، وما اشتهرت به المائدة البدوية، من أطباق وأصناف مأكولات شهية، حيث يمدّ البرنامج جسراً ثقافياً يصل الأجيال الجديدة بالأسلاف والأجداد، من خلال 30 حلقة تمتد طيلة شهر رمضان، يقدمها البرنامج بتوليفة إعلامية جاذبة وبسيطة تجمع ما بين عراقة الماضي وأصالة الحاضر.

إذاعة الشارقة تواكب الشهر بوصفات متميزة

واهتماماً بتوسعة نطاق وصولها لجميع فئات المجتمع، خصصت إذاعة الشارقة برنامج "مطبخ FM" الذي يقدم للمستمعين مجموعة من الوصفات السهلة والسريعة بأسلوب شيّق يقدمها كلّ من الطاهية الإماراتية شما الطاير (أم خالد)، وفي ضيافتها الممثل الإماراتي سعيد بتيجة طيلة أيام الشهر الفضيل.