"كهرباء الشارقة" تحصد المركز الأول في مسابقة ينابيع المعرفة الثقافية

الشارقة 24:





فازت هيئة كهرباء ومياه الشارقة بالمركز الأول في مسابقة ينابيع المعرفة الثقافية 2018 التي نظمها نادي الذيد الثقافي الرياضي، بمشاركة أكثر من 30 مؤسسة ودائرة حكومية في إمارة الشارقة.

وأعرب سعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة عن اعتزازه بفوز الهيئة بهذه الجائزة التي تأتي تتويجاً لجهود الهيئة في نشر وترسيخ الثقافة والمعرفة بين الموظفين، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بتنمية الثقافة والوعي وتعزيز الدور الذي يجب على المؤسسات فعله لنشر الثقافة.

وأوضح الليم أن الهيئة لديها عدد من البرامج الثقافية لتشجيع الموظفين على القراءة وتضم عدد من المكتبات في كافة مواقع العمل، وتحرص على مشاركة الموظفين في الفعاليات والمعارض المختلفة خارج الدولة وداخلها لزيادة وعيهم وتنمية معارفهم بما يعود بالنفع على المستوى الشخصي للموظفين وعلى تطوير مجالات العمل.

وضم فريق الهيئة المشارك في المسابقة سيف العبيدلي مدير مكتب محطات 33 وأشرف حسين محاسب بالإدارة المالية وعلي محمد فتحي الشيوي من إدارة الخدمات المشتركة ومحمد إسماعيل من إدارة خدمات الكهرباء.

وتضمنت المسابقة 20 سؤالاً ثقافياً في منافساتها الأساسية و20 سؤالاً احتياطياً لكسر التعادل شملت 50% منها اسئلة مستوحاة من إصدار "سيرة مدينة" لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، و50% من الأسئلة تنوعت ما بين الثقافية الدينية والتراثية والتاريخية.