"مجلس كهرمان الرمضاني".. ملتقى للعائلات والمؤسسات خلال الشهر الفضيل

الشارقة 24:

حرصاً منه على تعزيز روح التعارف بين الموظفين وإحياء الأجواء العائلية المميزة في الشهر الكريم، يستقبل مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات، أحد أهم وأكبر المراكز المعنية بتنظيم واستضافة المؤتمرات والمناسبات الرسمية، والفعاليات الاجتماعية والخاصة، في إمارة الشارقة والمناطق الشمالية، طلبات الحجوزات الخاصةّ بـ "مجلس كهرمان الرمضاني"، الذي ينظمه المركز طيلة أيام شهر رمضان المبارك، حتى 15 يونيو المقبل.

ويسعى المركز من خلال "مجلس كهرمان الرمضاني" إلى منح زملاء العمل وأفراد العائلات، فرصة الاجتماع على موائد رمضان، والاستمتاع بالأجواء الإيمانية والروحانية الجميلة خلال الشهر الفضيل، وهو يتكون من ستة مجالس خاصة تم تصميمها بطريقة عصرية، تتسع كل منها لـ 30 شخصاً، إلى جانب أربعة مجالس مخصصة لإقامة الولائم والمأدبات الخاصة يتسع كل منها لـ 20 ضيفاً، بالإضافة إلى قاعة خاصة أخرى تستوعب 360 شخصاً، تتضمن مرافق عالية الجودة.

وبادرت العديد من الجهات الحكومية والخاصة، وأبرزها هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، وهيئة المنطقة الحرة بمطار الشارقة الدولي، والشارقة لتطوير القدرات "تطوير"، ومؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة، ومركز الشارقة لريادة الأعمال "شراع"، وغيرها، إلى الاستفادة من "مجلس كهرمان الرمضاني" عبر تنظيم العديد من تجمعات الإفطار والسحور والجلسات الرمضانية خلال الأيام القادمة.

وقالت حنان المحمود، مدير مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات: "يحتل شهر رمضان المبارك مكانة متميّزة في قلوبنا، حيث يزداد تقارب الناس وتزداد معه أواصر الأخوة والمحبة بين أفراد المجتمع الإماراتي، ومن هذا المنطلق نسعى إلى تقديم ما يليق بشهر الرحمة، من خلال استقبال ضيوفنا طيلة الشهر الكريم، عبر مجلس كهرمان الرمضاني، وإتاحة الفرصة أمام زملاء العمل، والعائلات، والأصدقاء، للالتقاء في أجواء تتضمن أرقى الخدمات".

وأضافت: "نحرص في كل عام على إضافة الجديد إلى "مجلس كهرمان الرمضاني"، سواء على صعيد قوائم الطعام التي تتضمن تشكيلات واسعة من الأطباق المناسبة لجميع الأذواق، إلى جانب الخدمات المصاحبة التي تلبي احتياجات المؤسسات والشركات، وتتيح لهم مشاركة موظفيها أجواء الشهر الكريم، مع إمكانية استضافة أكثر من مجموعة في نفس الوقت، لنضمن استمتاع جميع الضيوف بأجمل الأوقات الرمضانية".

ويمكن للمؤسسات والأفراد الراغبين في خوض تجربة رمضانية لا تنسى بصحبة العائلة والأصدقاء، التواصل مع مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات على الرقم التالي: 1189 118 056 لعمل الحجوزات الخاصة بـ "مجلس كهرمان الرمضاني"، علماً بأن المركز يقدم أيضاً إمكانية تصميم الأنشطة الترفيهية المصاحبة للإفطار والسحور حسب الطلب، ومشاهدة البرامج الرمضانية على شاشات عرض كبيرة، بالإضافة إلى الإنترنت المجاني.

ويسهم مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بتسهيل عمل المشاريع الاجتماعية الخيرية للمؤسسات الراغبة بتوزيع علب إفطار صائم، من خلال تجهيز علب بأحجام مختلفة وبأسعار تتناسب مع الجميع، وعلى الراغبين باقتنائها التواصل مع المركز على الرقم 1189 118 056.

ويتميّز مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بتجهيزاته العالية الجودة وحلوله المتكاملة لاستضافة جميع أنواع الفعاليات، وتلبية متطلبات قطاعات الاجتماعات، والمؤتمرات، والمعارض، وحفلات الزفاف، والاحتفالات العامة، وتقديم أرقى خدمات الضيافة، بإشراف فريق متخصص من الخبراء الذين يتميّزون بالرغبة والحرص على تلبية احتياجات العملاء.