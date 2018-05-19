حاكم الشارقة يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك

الشارقة 24 – راشد حمدان:

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبحضور سمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، مساء اليوم السبت، بقصر البديع العامر، جموع المواطنين والمقيمين من أبناء الجاليات الإسلامية والعربية، الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بشهر رمضان المبارك.

وتقبل صاحب السمو حاكم الشارقة، التهاني والتبريكات بهذه المناسبة، من معالي عبد العزيز الغرير، ومن الوفود الثقافية والعلمية والأكاديمية ووفد الجامعة الأميركية في الشارقة، وعدد من الفنانين المسرحيين الإماراتيين.

وأعرب جموع المهنئين عن تهانيهم القلبية بهذه المناسبة الإسلامية، راجين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة وأمثالها على سموه بموفور الصحة والعافية وعلى الدولة بدوام التقدم والازدهار.

حضر الاستقبالات الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ خالد بن عبد الله القاسمي رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك، والشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، والشيخ خالد بن صقر القاسمي رئيس هيئة الوقاية والسلامة، والشيخ خالد بن عصام القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني، والشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، والشيخ عبدالله بن محمد القاسمي مدير فرع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالشارقة، وسعادة راشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري، ورؤساء الدوائر والمسؤولين في الدوائر المحلية بالشارقة.