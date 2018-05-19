عيسى هلال: بطولة الشارقة الرياضية عروس الأنشطة الرمضانية

الشارقة 24 – عبد الحميد أبو نصر:

أكد سعادة عيسى هلال أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، أن بطولة الشارقة الرياضية تعتبر عروس الأنشطة الرمضانية في الإمارة الباسمة.

وتوجه في تصريحات خاصة لـ "الشارقة 24"، بالتهنئة لجميع الحضور بمناسبة شهر رمضان المبارك، معرباً عن سعادته بالمشاركة في بطولة الشارقة الرياضية الرمضانية في نسختها الثالثة.

وأضاف أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، أن البطولة تحظى برعاية كريمة من قبل سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وبحضور وتشريف الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، والشيخ صقر القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي لحفل الافتتاح، ما يدل على أهميتها وتميزها.

وتابع هلال قائلاً: "نِعد الجمهور وجميع المتابعين بتقديم نسخة مميزة أفضل عن النسخ السابقة".