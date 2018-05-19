"الشارقة للخدمات الإنسانية" تفوز بالمركز الأول لإعادة التدوير

الشارقة 24 – وام:



فازت مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية بالمركز الأول عن فئة المدارس المتوسطة، لإعادة التدوير في حفل توزيع جائزة المدارس للتميز البيئي والذي أقيم في مركز الجواهر للمؤتمرات والمناسبات بالشارقة، بحضور سعادة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن علي بن راشد النعيمي، وعدد غفير من طلاب المدارس.



وأشادت خديجة أحمد بامخرمة رئيس رابطة التوعية البيئية في المدينة، بالفوز المستحق للخدمات الإنسانية التي تشارك سنوياً في المسابقة، نتيجة لاهتمامها الكبير بالبيئة وتوعية الأشخاص ذوي الإعاقة وفئات المجتمع كافة بأهمية المحافظة عليها.



وأوضحت أن طلاب المدينة خلال العام الدراسي الحالي قاموا بإعادة تدوير المخلفات الورقية وتصنيفها، ثم تسليمها لشركة الشارقة للبيئة "بيئة" التي تؤكد دائماً التزامها بنشر الثقافة البيئية، وتبني المسؤولية البيئية.



من جانبها، أكدت هند الحويدي مديرة التثقيف البيئي بشركة بيئة، أن فوز مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية بالمركز الأول يؤكد قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة على ممارسة المسؤولية المجتمعية والمساهمة في الفعاليات المجتمعية بمهارة وإتقان.