19 شاباً يحصلون على دبلوم ريادة الأعمال في "ناشئة الشارقة"

الشارقة 24:

أقيمت في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، مراسم حفل تخريج الدفعة الأولى للدبلوم المصغر في ريادة الأعمال "خلّك تاجر"، الذي نظمته مراكز ناشئة الشارقة، على مدار ثلاثة أشهر، وبما يزيد عن 60 ساعة تدريبية، قدمها المستشار والإعلامي هزاع إبراهيم المنصوري، بهدف تدريب الناشئة في المرحلة العمرية من 15 إلى 18 سنة على أساسيات التجارة، وتهيئتهم لدخول عالم الأعمال، وتعريفهم بأهمية المال في حياتنا، وتعزيز قدراتهم على إيجاد مصادر دخل إضافية، بمحتوى شائق ومبسط، بعيداً عن جفاف الأرقام، وبما يتناسب مع أعمارهم، هذا إلى جانب تعريفهم بأبرز المعالم السياحية في إمارة الشارقة، واستكشاف الفرص التجارية والاستثمارية فيها.

حضر الحفل، جاسم البلوشي عضو مجلس أمناء مؤسسة ربع قرن لصناعه القادة والمبتكرين، وسيف الزرع مدير عام الشارقة الإسلامي للخدمات المالية، إضافة إلى ممثلي دوائر ومؤسسات المجتمع المحلي الداعمة لفعاليات البرنامج.

وأعرب جاسم البلوشي، عن سعادته بفكرة برنامج "خلّك تاجر" المتميزة التي تكسب الشباب الخبرة وتصل بهم إلى الريادة.

واستعرض المشاركون في البرنامج، أفكارهم عن مشاريعهم المقترحة التي عملوا على إعدادها، عبر تقسيمهم إلى أربع مجموعات، تعمل كل مجموعة على الوصول إلى فكرة المشروع، ووضع دراسة الجدوى له، وبحث فرص النجاح، وكيفية مواجهة التحديات، وطرق وأدوات التسويق الفعال.

وفي الختام، كرّم سعادة جاسم البلوشي، الناشئة المشاركين في البرنامج، وكافة جهات ومؤسسات المجتمع المحلي لإمارة الشارقة الداعمة للبرنامج، ممثلة بجزيرة النور التابعة لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"، ومتحف الشارقة للسيارات القديمة التابع لهيئة الشارقة للمتاحف، وجمعية الشارقة التعاونية فرع القرائن، ومؤسسة الشارقة الإسلامية للخدمات المالية، إضافة إلى رائدي الأعمال جمال الجناحي وخالد المطروشي.