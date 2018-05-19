بلدية الشارقة تدشن أول مكتبة صديقة للبيئة من قطع الغيار

الشارقة 24 :

دشنت إدارة النقليات في بلدية مدينة الشارقة، أول مكتبة صديقة للبيئة تم تصميمها كاملة من خلال مواد صديقة للبيئة ومواد مستهلكة، تم إعادة تدويرها للخروج بأشكال جميلة تعكس الأفكار الإبداعية لدى موظفي البلدية، لما تحتويه المكتبة من تجهيزات ترسخ ثقافة الإبداع والابتكار.

يأتي ذلك في إطار التوجيهات السامية والرؤى الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بأهمية المحافظة على البيئة وترسيخ ثقافة الابتكار وتقديم الإبداع في العمل، بأفكار بناءة ذات أبعاد بيئة وجمالية تعكس رؤية الإمارة الباسمة.

وقال سعادة ثابت سالم الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة: إن هذه المكتبة تعد من إنجازات البلدية وحرصها على المحافظة على البيئة واستغلال مواردها بالشكل الأمثل، والعمل على ترسيخ ثقافة إعادة التدوير والاستفادة من المواد المستهلكة لتصبح صالحة للاستخدام مرة أخرى.

من جانبه، قال حميد البنا مدير إدارة النقليات في بلدية مدينة الشارقة، إن فكرة المكتبة جاءت بجهد وتفكير عدد من العاملين في الإدارة بضرورة استغلال أحد المستودعات وتحويله إلى مكتبة لاحتواء الكتب الخاصة بالمعدات الثقيلة وأرقام القطع التي تحتويها، وكل ما يتعلق بها لتوفير الوقت والجهد على العاملين والعمل والبحث عن كل ما يتعلق بها، داخل هذه الكتب في أجواء من الراحة والهدوء حرصاً من الإدارة، على توفير بيئة العمل المناسبة التي يبدع بها الموظف ويقدم أفضل ما لديه.