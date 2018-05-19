"خيرية الشارقة" تبدأ بتنفيذ مشروع إفطار صائم

الشارقة 24:

بدأت فرق جمعية الشارقة الخيرية، بتنفيذ مشروع إفطار صائم مع اليوم الأول من شهر رمضان المبارك، داخل الدولة وخارجها.

ووزعت فرق الجمعية، أكثر من 50 ألف وجبة يومياً، منها ما يزيد على 32 ألف وجبة داخل الدولة، موزعة على 147 خيمة في مختلف مناطق ومدن الشارقة، منها 60 خيمة في مدينة الشارقة، والبقية موزعة على الذيد والبطائح والمدام وكلباء وخورفكان ودبا الحصن، ونحو 20 ألف وجبة خارج الدولة، موزعة على 60 دولة في قارات العالم الست.

وقال عبد الله سلطان بن خادم عضو مجلس إدارة الجمعية ومديرها التنفيذي: إن حملة رمضان الكريم هي حملة واسعة ومتنوعة داخل الدولة وخارجها، وتتنوع لتشمل المير الرمضاني وزكاة المال وكسوة العيد وزكاة الفطر وإفطار صائم، حيث تحرص الجمعية على تنفيذها بدقة متناهية، كما أنها تستعد لها مبكراً وترتب وتنظم كل التفاصيل بما يحقق الأهداف المرجوة منها.