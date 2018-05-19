سلطان بن أحمد: بطولة كرة قدم الصالات ترجمة لرؤية حاكم الشارقة

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

أعلن الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، أن بطولة الشارقة الرمضانية لكرة قدم الصالات، تلخص سعي مؤسسة الشارقة للإعلام نحو ترجمة رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي تدعونا إلى إتاحة الفرص أمام المواهب الشابة لتقدم إبداعاتها على أرض الواقع، بما يخدم الواقع الرياضي الذي تعيشه الإمارة، وقال: "إنه من هذا المنطلق جاء تنظيم هذه البطولة التي استطاعت أن تكون منصة تستقطب خيرة اللاعبين الموهوبين على مستوى الدولة للتنافس الشريف في أجواء جماهيرية".

وأضاف الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، أن البطولة فرصة لملء فراغ أوقات الشباب، فيما هو مفيد، خصوصاً في الشهر الفضيل وممارسة الرياضة.

وتابع رئيس مجلس الشارقة للإعلام:" ينسجم تنظيم البطولة مع استراتيجية المؤسسة في الترويج لإمارة الشارقة كوجهة رياضية حاضنة ومثالية لأكبر وأهم بطولات كرة قدم الصالات على مستوى الدولة، وهذا ما يعكس دورنا الإعلامي الشريك في نقل صورة مشرقة عن الإمارة، وتقديم محتوى تفاعلي مع الجماهير من أرض الواقع إلى المشاهدين للعالم بأسره".

وفي ختام حديثه، تمنى الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، التوفيق لجميع المنظمين والمشاركين لإنجاح النسخة الثالثة من البطولة.