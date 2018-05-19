سلطان بن أحمد يفتتح بطولة "الشارقة الرمضانية لكرة قدم الصالات"

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

افتتح الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، والشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، مساء الجمعة، منافسات بطولة الشارقة الرمضانية لكرة قدم الصالات، التي تنظمها قناة الشارقة الرياضية في نسختها الثالثة، برعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة.

حضر الافتتاح، سعادة الدكتور خالد عمر المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام "شمس"، وسعادة خالد عيسى المدفع الأمين العام المساعد للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة، وسعادة محمد حسن خلف مدير عام مؤسسة الشارقة للإعلام، وسعادة ندى عسكر النقبي مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وعامر الغيثي مدير الفعاليات في قناة الشارقة الرياضية، وعدد من الشخصيات الرياضية، وممثلي المؤسسات الحكومية في الإمارة.

روح تنافسية عالية

واستهلت افتتاحية البطولة بمنافسات فرق الناشئين التي تقام لأول مرّة هذا العام، حيث خاض كلّ من فريقي ريتش تارغيت، وناشئة واسط منافسات اللقاء الأول الذي انتهى لصالح فريق ريتش تارغيت بواقع ستة أهداف مقابل هدفين، فيما جمع اللقاء الثاني بين فريق البيان، وليدر سبورت في افتتاحية منافسات الكبار التي انتهت لمصلحة ليدر سبورت بواقع أربعة أهداف مقابل ثلاثة، في لوحات كروية بدأتها البطولة بما يبشر بمواجهات من العيار الثقيل.

ومع انطلاق صافرة اللقاء الأول، أعلن فريق ريتش تارغيت عن جدارته في الذهاب بعيداً بالمنافسات، حيث افتتح الشوط الأول لمصلحته عن طريق اللاعب خالد العبيدلي، الذي أحرز هدفاً في شباك الحارس نواف المطروشي من خلال لعبة جماعية لافتة ترجمها بحرفية عالية في الدقيقة الثالثة من عمر الشوط، ولم يلبث ناشئة واسط حتى عادل النتيجة عن طريق لاعبه راشد درويش في الدقيقة الخامسة من عمر اللقاء الأول.

وتوالت الهجمات على مرمى الفريقين دون أي خطورة تذكر حتى الدقيقة التاسعة، ليأتي اللاعب خالد العبيدلي نفسه ويسجل الهدف الشخصي الثاني له ولفريقه في توليفة تمريرات استطاع أن يحدد مسارها إلى هدف في الشباك، وتستمر المواجهة حتى الدقيقة 11 ليتفوق اللاعب العبيدلي على مرمى الخصم بإضافته للهدف الثالث له، ليعمّق بعدها زميله اللاعب سيف الحمادي من جراحات الناشئة بتسجيله للهدف الرابع لينتهي الشوط دون تغيير يذكر.

وفي مستهل الشوط الثاني، استمرت الهجمات على مرمى الناشئة، ليرفع اللاعب على عبد القادر من حصيلة الأهداف بتسجيله للهدف الخامس في الدقيقة السادسة من عمر الشوط الثاني، ليقلص بعدها اللاعب محمد أحمد في الدقيقة السابعة الفارق مسجلاً الهدف الثاني لفريقه الناشئة، ليعود بعدها اللاعب خالد العبيدلي في الدقيقة العاشرة ويرفع رصيده الشخصي من الأهداف إلى أربع والسادس لفريقه لينتهي اللقاء بفوز عريض لصالح ريتش تارغيت على ناشئة واسط بستة أهداف مقابل هدفين.

مواجهات الكبار

وافتتح فريقا ليدر سبورت، ونظيره البيان غمار منافسات الكِبار في لقاء يعد ببطولة من العيار الثقيل، حيث عبّر البيان ومنذ اللحظة الأولى للقاء على جدارته بالفوز من خلال هجمات متلاحقة على مرمى الخصم دون أي تأثير، لكن الكلمة كانت للاعب المغربي سفيان المسرار في الدقيقة السادسة من عمر الشوط الأولى حيث أحرز لفريقه ليدر سبورت هدف السبق، ليأتي بعده اللاعب أحمد السويدي ويعيد السيطرة لفريقه البيان بهدف التعادل في الدقيقة 13.

وفي الدقيقة 14، عزز اللاعب الإسباني المحترف في صفوف نادي البيان من رصيد الفريق بإضافته للهدف الثاني بتسديدة صاروخية وجدت طريقها إلى زاوية مرمى الحارس علي عبد الرحمن علي، لتشهد بعده دقائق الشوط الأول الأخيرة إثارة كبيرة من كلا الفريقين حتى استطاع اللاعب المغربي بلال بقالي من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 15، ليخيّم التعادل النظيف على وتيرة الشوط الافتتاحي.

ومع انطلاق الشوط الثاني، ازدادت وتيرة المواجهة بين الفريقين لكن مع بقاء النتيجة على حالها حتى الدقيقة 11، ليقول اللاعب المغربي سفيان المسرار كلمته ويسجل الهدف الشخصي الثاني له والثالث لفريقه، بعد أن استفاد من خطأ قاتل من حارس البيان مايد المعيني، لتتوالى الهجمات بمدّ وجزر حتى الدقيقة الأخيرة ليأتي اللاعب المغربي بلال بقالي ويقول كلمته في تسجيل الهدف الرابع، لكن البيان كان له رأي آخر حيث استطاع المحترف الإسباني ليمان ليكور من أن يقلّص الفارق في الدقيقة الأخيرة محرزاً الهدف الثالث لفريقه.

وتخلل افتتاح البطولة، توزيع جوائز عينية قيمة على الجمهور الذي اكتظت به مدرجات الصالة التي شهدت تفاعلاً كبيراً مع الفرق المتنافسة، حيث أعلنت اللجنة عن تقديمها لباقة من الجوائز طيلة أيام المنافسات والتي تشتمل على هواتف ذكية وتذاكر سفر ومبالغ نقدية.

ويشهد يوم الإثنين المقبل، منافسات يخوضها كلّ من فرق المجموعة الأولى والثانية، حيث يقابل فريق لاماجيكا نظيره الفرسان، وبدوره يواجه حامل اللقب فريق الإمبراطور نظيره "إس دي آي" الوافد الجديد، فيما يلاقي البيان فريق سبورت فور أول، وفريق ليناسي يخوض منافسة مع فريق ليدر سبورت.

يذكر أن اللجنة المنظمة للبطولة، رصدت جوائز مالية للفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى وصلت قيمتها إلى نصف مليون درهم، حيث سيحصل الفائز بالمركز الأول على جائزة قيمتها 200 ألف درهم، فيما سينال صاحب المركز الثاني جائزة قيمتها 100 ألف درهم، و50 ألفاً للمركز الثالث، أما فيما يخص منافسات الناشئين، فقد خصصت اللجنة جائزة مالية قيمتها 50 الفاً للمركز الأول، و30 ألفاً للمركز الثاني، إلى جانب جوائز خاصة لهداف البطولة، وأفضل لاعب وحارس، كما سيتمتع الجمهور المواكب للحدث بجوائز قيمة سيتم توزيعها من خلال مسابقات تفاعلية تقام طيلة أيام المنافسات.