مستشفى الجامعة بالشارقة يطلق خدمة "مبروك ما ياك"

الشارقة 24:

يسعى مستشفى الجامعة بالشارقة، لإدخال السعادة إلى قلوب كافة أفراد العائلة عند استقبالهم لمولودهم الجديد، ويحرص على المشاركة في كافة المبادرات التي تنفذها الجهات الحكومية بهدف تعزيز سلامة المرضى ورفاهيتهم.

وفي إطار هذه الجهود، يُتيح المستشفى لمراجعيه الاستفادة من مزايا خدمة "مبروك ما ياك" التي أطلقتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع، لتقليص رحلة إنجاز وثائق المولود الجديد من سبع زيارات إلى زيارة واحدة.

وتبدأ رحلة المتعامل بتقديم والد الطفل بيانات العائلة إلى الإدارة المختصة في مستشفى الجامعة بالشارقة لتسجيل المولود الجديد، وزيارة قسم الخدمات المميزة لتقديم البيانات والمعلومات المطلوبة، على أن تكون كافة الوثائق سارية، وبعد ذلك يتم إرسال رسالة نصية قصيرة تحتوي على رابط إلكتروني لإكمال الطلب إلكترونياً عبر الهاتف المتحرك.

وسيتم التحقق من صحة البيانات عبر وزارة الداخلية، وإرسال رسالة نصية إلى مقدم الطلب تحتوي على رابط من أجل إكمال الطلب عبر الإنترنت، وسيتمكن مقدم الطلب بعد ذلك من تعبئة الطلب باتباع خطوات بسيطة وسهلة، على أن يُسجل عبر بوابة الدخول الذكي، ويُسدد الرسوم عبر الإنترنت، وذلك بعد الدخول إلى بوابة خدمة "مبروك ما ياك"، وتعبئة بيانات المولود الجديد، وتحميل الوثائق ذات الصلة.

وسيتم التواصل مع مقدم الطلب للحضور إلى إدارة الجنسية والإقامة وإبراز خلاصة القيد الأصلية واستلام كافة الوثائق الخاصة بالمولود الجديد، بما في ذلك شهادة الميلاد، وجواز السفر، وبطاقة الهوية الإماراتية.

وقال الدكتور علي عبيد آل علي الرئيس التنفيذي وعضو مجلس أمناء المستشفى: "تُعتبر هذه الخدمة من الخدمات المميزة المقدمة من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وتم إعدادها بهدف اختصار زمن إنجاز المعاملة، وتقليص رحلة المتعامل من سبع زيارات إلى زيارة واحدة، بالإضافة إلى الحد من النفقات والمساعدة في سرعة استلام كافة الوثائق، ويعمل مستشفى الجامعة بالشارقة بشكل وثيق مع الجهات الحكومية لرفع مستوى الرضا والسعادة لدى المتعاملين من خلال تحسين الخدمات المقدمة في قطاع الرعاية الصحية، ويُمثل تقديم خدمة "مبروك ما ياك" في المستشفى خطوة في الطريق نحو تحقيق أهداف الأجندة الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة للعام 2021 في قطاع الرعاية الصحية، ويُشرفنا أن نكون جزءاً من هذه المبادرة".

وتتيح خدمة "مبروك ما ياك" استكمال كافة وثائق المولود الجديد بيسر وسهولة وعبر قناة موحدة، ويجب أن يكون كلا الوالدين من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال تقديم عقد زواج مسجل أصولاً، وأن يتم تقديم الطلب من قبل والد المولود الجديد شخصياً، لأجل التحقيق من الوثائق.