"شروق" توقع اتفاقية لتأسيس أول مستشفى كوري في الشارقة

الشارقة 24 – وام:

وقعت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"، مذكرة تفاهم مع مجموعة "آر إي آي" القابضة، ومؤسسة "هايون" الطبية المشغلة لمستشفى سيجونغ العام، لتأسيس أول مستشفى كوري في الشارقة.

وقع الاتفاقية، سعادة مروان بن جاسم السركال المدير التنفيذي لـ"شروق"، وسون بونغ هونغ رئيس مجموعة "آر إي آي" القابضة، وجينسين بارك رئيس مؤسسة "هايون" الطبية المشغلة لمستشفى سيجونغ العام، وذلك خلال حفل أقيم في العاصمة الكورية الجنوبية سيؤول.

وسيكون المستشفى الجديد، الأول من نوعه على مستوى مرافق الرعاية الصحية في دولة الإمارات، إذ سيقدم أحدث التقنيات والحلول الكورية المتخصصة في جراحة القلب المفتوح ورعاية القلب، بالإضافة إلى خبرات طبية في مجالات أخرى.

وقام سعادة مروان بن جاسم ورئيس مجموعة "آر إي آي" القابضة، بجولة في مستشفى سيجونغ تعرف خلالها على ما يقدمه من تقنيات رائدة في مجال الرعاية الصحية، والتي من المقرر أن تكون متاحة للمرضى في دولة الإمارات من خلال المستشفى الجديد في الشارقة.

وتلعب الاتفاقية التي تم توقيعها، دوراً رئيساً في تعزيز مكانة الشارقة، كوجهة رئيسة للرعاية الصحية المتميزة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية كافة.

وقال سعادة مروان بن جاسم السركال: إن الاتفاقية تعد مثالاً آخر على قدرة قطاع الرعاية الصحية في الشارقة على اجتذاب الاستثمارات الأجنبية، كما تبرهن على تميز مناخ الاستثمار الذي توفره إمارة الشارقة لكل المستثمرين من حول العالم الباحثين عن فرص.

وأضاف سعادته أن كوريا الجنوبية تعد إحدى أفضل الوجهات على مستوى العالم تميزاً ونجاحاً في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجات المتخصصة، مشيراً إلى أن المشروع الجديد يقدم مجموعة من أفضل خدمات الرعاية الصحية في مجال أمراض القلب، بالإضافة إلى مزاياه العديدة الأخرى التي ستعود بالنفع الاقتصادي على قطاع السياحة الطبية في إمارة الشارقة، ويرسخ مكانتها كوجهة متميزة توفر للمزيد من الزوار خدمات رعاية طبية عالمية المستوى.

من جانبه، قال سون بونغ هونغ إن هذه الاتفاقية تعد بداية لدخول النظام الطبي الكوري المتقدم الذي يتمتع ببنية أساسية قوية إلى دولة الإمارات عبر إمارة الشارقة، ونتوقع أن تمتد آثارها الإيجابية إلى قطاع الرعاية الصحية برمته، ونأمل أن تسهم الاتفاقية في تعزيز تبادل التقنيات الطبية والعلاجية والمعرفة بين دولة الإمارات وكوريا الجنوبية وإضفاء المزيد من الحيوية عليها.

وأضاف أن المستشفى الجديد سيشكل مثالاً يحتذى في مجال الإدارة المستدامة للمستشفيات، إذ سيوفر أعلى مستوى من الجودة للخدمات الطبية المتخصصة لتلبية احتياجات المرضى والتغلب على التحديات التي تظهر في العديد من المستشفيات الموجودة في دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى ذلك سيرتقي المستشفى بمستوى الوعي بخدمات الرعاية الصحية لأمراض القلب في المجتمع المحلي ليس فقط للمرضى، وإنما للأفراد الذين يعيشون في الشارقة والإمارات والمنطقة.

وأوضح أن شراكتنا مع الشارقة في قطاع الرعاية الصحية، تعد جزءاً مهماً من الشراكات المختلفة بين الشارقة وكوريا، والتي تشمل قطاعات البحث والتطوير والتعليم والسياحة وغيرها والتي نأمل أن تشهد المزيد من الرقي مستقبلاً.

وقال جينسين بارك رئيس مؤسسة "هايون" الطبية المشغلة لمستشفى سيجونغ العام: إنها فرصة مثالية بالنسبة لنا حيث نحتفل بوصولنا إلى سوق دولة الإمارات من خلال إمارة الشارقة، لنقدم أحدث تقنياتنا في واحدة من أكثر القطاعات أهمية في تاريخ الرعاية الطبية.

وأضاف أنه سيتم تزويد المستشفى الجديد بأحدث المرافق والخدمات الطبية التي ستلعب دوراً حاسماً، في مكافحة مختلف أنواع أمراض القلب والمشاكل الصحية المتعلقة بها للمرضى في الشارقة ودولة الإمارات والمنطقة، كما سيسهم المستشفى بدور رئيس في تعريف المجتمع والسوق بأحدث التقنيات الكورية المتخصصة في مجال الرعاية الصحية والتي نجحت في بناء مكانتها العالمية في هذا المجال.

يذكر أن المئات من مواطني دولة الإمارات يسافرون سنوياً إلى كوريا الجنوبية، لتلقي خدمات رعاية طبية لما تشتهر به كوريا من خبرات في كافة أمراض الأورام السرطانية وعلاج أمراض الأوعية الدموية وزراعة الأعضاء، وحتى اليوم نجح مستشفى سيجونغ العام في إجراء أكثر من 16 ألف عملية تصوير للقلب، و31 ألف عملية قلب مفتوح، على مدى تاريخه الممتد أكثر من 36 عاماً.