بالتعاون مع جامعة الإمارة

شرطة الشارقة تنفذ صالتها الرياضية بلمسات جمالية تستوحي التراث

  • السبت 19, مايو 2018 في 2:26 م
  • لقطة تذكارية على هامش الجولة التفقدية
    لقطة تذكارية على هامش الجولة التفقدية
اطلع العميد عارف محمد الشريف مدير الإدارة العامة للموارد والخدمات المساندة بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، الصالة الرياضية الجديدة، التي شرعت بتنفيذها، في إطار شراكتها الاستراتيجية القائمة مع جامعة الشارقة.
الشارقة 24:
 
تفقد العميد عارف محمد الشريف مدير الإدارة العامة للموارد والخدمات المساندة بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، والعميد علي رحمه العويس مدير إدارة الخدمات المساندة، الصالة الرياضية الجديدة، التي شرعت شرطة الشارقة بتنفيذها، في إطار شراكتها الاستراتيجية القائمة مع جامعة الشارقة.
 
واطلع العميد الشريف، على مجموعة من التصاميم المقترحة للصالة بنادي ضباط الشرطة، والتي صممها طلاب قسم التصميم الداخلي والخارجي بكلية الفنون الجميلة بالجامعة، حيث قدم الطلاب 12 تصميماً مستوحاة من تراث دولة الإمارات العربية المتحدة، ومزجت بين عراقة الماضي وروح الحداثة، التي تتماشى مع متطلبات العصر، باختيار المواد الصديقة للبيئة.
 
وأبدى العميد الشريف إعجابه بما شاهده من تصاميم، أضفت لمسة جمالية على الصالة الجديدة، وأعرب عن أمله في تعميق التعاون بين شرطة وجامعة الشارقة.