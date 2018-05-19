شرطة الشارقة تحجز 668 مركبة مخالفة في منازل مالكيها

الشارقة 24:

كشفت إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامـة لشرطة الشارقة، أنها قامت بحجز 668 مركبة مخالفة في منازل مالكيها، منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية إبريل الماضي.

وقال الرائد مرزوق خلفان النقبي مدير فرع حجز المركبات بإدارة المرور والدوريات، أن شرطة الشارقة تحرص بشكل مستمر على تطوير خدماتها، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تتماشى وأهداف ورؤى وزارة الداخلية، الرامية إلى تعزيز رضا المتعاملين بالخدمات المقدمة، وتسهيل الإجراءات على الجمهور.

وأشار الرائد النقبي، إلى أن حجز المركبات في المنازل، يشمل عدداً من المخالفات غير المشددة، كقيادة المركبة برخصة منتهية الصلاحية، أو قيادة مركبة منتهية الترخيص، أو تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة بما يزيد عن 60 كم/ساعة، أو نقل الركاب في مركبة بصورة زائدة عن العدد المقرر لها.

وأوضح مدير فرع حجز المركبات بإدارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة، أن آلية حجز المركبات التي تكون في عهدة مالكيها داخل المنازل، من خلال متابعتها إلكترونياً عبر تركيب جهاز تتبع ذكي في المركبات المحجوزة، لإرسال إشارات إلى شرطة الشارقة تفيد باستخدام وتحريك السيارات المحجوزة في عهدة مالكيها، وتطبيق مخالفة الحجز المنزلي.

ودعا كافة أفراد المجتمع، إلى عدم التهاون بارتكاب المخالفات البسيطة، والتي قد تتسبب في حوادث ذات خطورة عالية على الشخص نفسه، وعلى مرتادي الطريق.