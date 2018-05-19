كهرباء الشارقة و"الإمارات للإبداع" تستشرفان المستقبل

الشارقة 24:

بحث الشيخ خالد بن حميد القاسمي رئيس جمعية الإمارات للإبداع، خلال لقائه، بالمقر الرئيسي لهيئة كهرباء ومياه الشارقة، سعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس الهيئة، الإعداد لإطلاق مؤتمر مشترك تحت شعار "الحلول الإبداعية واستشراف المستقبل"، يتم من خلاله استعراض جهود الهيئة وخططها وبرامجها الإبداعية، لإعداد قيادات المستقبل، وتطوير مشروعات البنية التحتية.

واطلع الشيخ خالد بن حميد القاسمي، خلال الزيارة، على أحدث الابتكارات والتقنيات التي تتبناها الهيئة، ورؤيتها واستراتيجيتها التي وضعها سعادة الليم، كخارطة طريق لاستشراف المستقبل، وأكد أن التعاون بين الهيئة والجمعية سيدعم الأهداف المشتركة على رعاية ودعم المبدعين وتنمية مهاراتهم وصقل خبراتهم، من خلال تعاون الجانبين في طرح وتنفيذ برامج تدريبية وورش عمل في مجالات الإبداع والابتكار، وتبادل ونشر البحوث والدراسات العلمية والاستشارات الخاصة، بدعم وتمكين المواهب والإبداعات الوطنية، والاستفادة من الخبراء والباحثين لدى الطرفين في هذا المجال.

وأشار إلى أن الجمعية تمتلك أهدافاً وخططاً طموحة، من خلال برامج متخصصة وندوات ومؤتمرات وجوائز في مجالات الإبداع والابتكار، تشكل علامات فارقة في مسيرة دعم وتعزيز روح الإبداع والابتكار، لدى جيل الشباب في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبحث الجانبان، سبل التنسيق والتعاون لإعداد البرامج والدورات التدريبية وورش العمل المتخصصة، في مجالي الإبداع والابتكار والتحفيز الذاتي وتنمية المواهب والقدرات الفردية والجماعية.

من جانبه، أوضح سعادة الدكتور المهندس راشد الليم، أن تبني المبادرات الإبداعية وتطبيقها في الهيئة، يأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى تحقيق التميز والاعتماد على الابتكار والإبداع، في تقديم الخدمات الحكومية والمشاركة المجتمعية، مع كافة الجهات الخاصة والحكومية، واكتشاف وتنمية المواهب في كافة المجالات، مشيراً إلى أن الهيئة رائدة في إطلاق المبادرات المبتكرة، ومنها مبادرة "أنا مبدع"، التي أطلقتها الهيئة وتلقت أكثر من 1800 فكرة واقتراح مبدع، وتم دراستها وتنفيذ العديد منها، لتيسير الإجراءات وتقديم أفضل الخدمات للمشتركين، وأثمرت هذه الأفكار المبتكرة في زيادة القدرة التنافسية وتطوير مجالات العمل .

وأكد سعادة الليم أن الهيئة تحرص على توفير بيئة عمل جاذبة ومشجعة للإبداع والابتكار واكتشاف المتميزين والمبدعين، وتطوير مهاراتهم وتشجيعهم على تنفيذ أفكارهم ومقترحاتهم الإبداعية والمبتكرة، وتحويلها إلى قوة إيجابية ودافع للمستقبل، حتى تساهم في تعزيز مكانة الإمارات على الخريطة العالمية في مجال البحث العلمي والإنساني، مشيراً إلى أن الهيئة تسعى بخطوات ثابتة نحو تبني الأساليب الحديثة والمتطورة في شتى المجالات، ما يساهم في تقديم خدماتها للمشتركين بمواصفات عالمية، حيث أطلقت الهيئة خلال العامين الماضيين، أكثر من 35 مبادرة مبتكرة لتطوير مهارات الموظفين وتفجير طاقاتهم الإبداعية، ما ساهم في تحقيق طفرة نوعية وإنجازات غير مسبوقة.