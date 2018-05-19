"البيئة والمحميات" تنظم معرضاً متنقلاً بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف

الشارقة 24 – وام:

تنظم هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة معرضاً متنقلاً بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف، الذي يصادف 18 مايو من كل عام، ويقام هذا العام تحت شعار "التواصل الفعال للمتاحف.. منهج جديد، جمهور جديد"، لإبراز ما تحتويه المتاحف المنتشرة في إمارة الشارقة من معلومات ومقتنيات، إلى الجمهور، وإبراز الدور الذي تلعبه في رفع مستوى وعي المجتمعات وتعزيز ثقافة السلام فيما بينها.

وسعت هيئة البيئة والمحميات الطبيعية من خلال تنظيم المعرض إلى تبني منهج جديد في عرض المقتنيات الخاصة بالمتاحف والمعلومات المختلفة التي تضمها عبر معرض متنقل في عدد من المؤسسات الحكومية والجهات الخاصة، ومن بينها بلدية الشارقة ودائرة الموارد البشرية ودائرة المالية المركزية وكذلك مركز ميغامول .

وذكرت سعادة هنا سيف السويدي رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية أن الاحتفال باليوم العالمي للمتاحف يعد فرصة لكافة الباحثين والمهتمين وزوار المتاحف للتعرف على أهميتها ومكانتها في المجتمعات، والدور الحيوي الذي تلعبه في ترسيخ الثقافة والمعرفة من خلال احتفاظها بالكنوز الأثرية والطبيعية التي تكشف عن الجذور التاريخية التي تمتلكها إمارة الشارقة، وكذلك الأهمية التي تحتفظ بها كمدينة ثقافية.

وتستمر فعاليات المعرض المتنقل حتى نهاية العام الجاري، حيث تعتزم الهيئة إقامته في مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية في الشارقة بهدف إتاحة المجال أمام أكبر قدر ممكن من شرائح المجتمع لزيارته والتعرف على ما يتضمنه من صور ومعلومات ثرية.