سلطان القاسمي يستقبل جموع المهنئين بالشهر الفضيل

الشارقة 24 – راشد حمدان:

استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، جموع المهنئين الذين توافدوا إلى قصر البديع العامر، مساء اليوم، ليقدموا تهانيهم وتبريكاتهم بحلول شهر رمضان الفضيل.

وتبادل صاحب السمو حاكم الشارقة، التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الكريمة، مع الشيوخ والمسؤولين وأعيان البلد والمواطنين وأبناء الجاليات العربية والإسلامية، ومع معالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية.

وعبرت جموع المهنئين عن تهانيهم القلبية بهذه المناسبة العزيزة على قلوب المسلمين، راجين المولى عز وجل أن يعيدها هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية، وأن يديم على دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها الأمن والأمان والمزيد من التقدم والرقي.

حضر الاستقبالات كل من الشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ خالد بن عبد الله القاسمي رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك، والشيخ سلطان بن أحمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة للإعلام، والشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، والشيخ خالد بن صقر القاسمي رئيس هيئة الوقاية والسلامة، والشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ جمال بن عبدالعزيز القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في منطقة الحمرية، والشيخ عبدالله بن محمد القاسمي مدير فرع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالشارقة، وسعادة راشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري بالشارقة، واللواء سيف محمد الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة وعدد من السادة أعضاء المجلسين التنفيذي والاستشاري بإمارة الشارقة.