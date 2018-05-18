مدفع الإفطار يجوب مناطق كلباء لنشر البهجة والسرور

الشارقة 24 – وليد الشيخ:

ضمن سلسلة تحقيقات مرئية بعنوان "رمضان الشارقة 2 المنطقة الشرقية"، تتواصل جولات "الشارقة 24" في مدينة كلباء لرصد مظاهر الشهر الفضيل وأبرز طقوسه.

مدفع الإفطار أحد المظاهر المصاحبة لشهر رمضان منذ القدم، وتحرص القيادة العامة لشرطة الشارقة على ترسيخ هذا الموروث سنوياً وتجسيده في مختلف مدن ومناطق الإمارة.

في ساحة متحف بيت الشيخ سعيد، اعتاد أهالي مدينة كلباء على الخروج وقت آذان المغرب لمشاهدة إطلاق المدفع، الذي طالما تم تثبيته في هذه المنطقة منذ سنوات طوال.

جديد هذا العام في هذا الإطار وفق ما حدثنا الرائد محمد خلفان الكندي مدير فرع المرور والدوريات بمركز شرطة كلباء الشامل، هو المدفع المتجول.

وأشار الكندي إلى أن هذه المبادرة تكفل تنقل المدفع من منطقة إلى أخرى ومن شارع إلى شارع، تهدف لنشر البهجة والسرور في نفوس الأهالي بهذه العادة التي تبرز روح الشهر الفضيل بما له من مخزون راسخ في الذاكرة.