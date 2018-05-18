شرطة الشارقة تُكرّم ضابطاً سلم مطلوباً للعدالة خارج دوامه

الشارقة 24:

كرّم العميد عبد الله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة، الملازم محمد بطي عيد المظلوم من إدارة التحريات والمباحث الجنائية، لشجاعته وحسن تصرفه حيال أحد المطلوبين لدى الجهات الأمنية.

جاء ذلك، بحضور العميد علي سيف النداس مدير مديرية شرطة المناطق الخارجية، والعقيد إبراهيم مصبح العاجل مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية.

وقال العميد بن عامر: "إن تكريم الملازم محمد بطي عيد المظلوم جاء تقديراً لشجاعته وحسن تصرفه، وإقدامه على إلقاء القبض على أحد المطلوبين وتسليمه للعدالة، على الرغم من أن الضابط كان خارج فترة دوام عمله الرسمي".

وأشاد نائب قائد عام شرطة الشارقة، بتصرف الملازم محمد بطي بدراية وسرعة، وحكمة وشجاعة، لافتاً إلى أن السمات الأساسية التي يتحلى بها رجل الشرطة، هي القدرة على اتخاذ القرار المناسب في الحالات الحرجة التي لا تقبل الانتظار، وهذا ما تغرسه شرطة الشارقة في نفوس عامليها".

وثمن العميد بن عامر، جهود كل مخلص يؤدي عمله على أكمل وجه، وقال إن شرطة الشارقة سباقة دائماً في هذه الأمور، مشيراً إلى أن الضابط أدى الواجب الذي عليه، على الرغم من أنه خارج فترة الدوام الرسمي لعمله، كما أنه عمل أيضاً على زيادة الجهد وتحفيز غيره ليكون قدوة لهم.

من جهته، عبر الضابط عن فخره واعتزازه بهذا التكريم، الذي اعتبره دافعاً كبيراً لبذل المزيد من الجهد والعطاء.