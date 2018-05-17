حاكم الشارقة يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك

الشارقة 24 - راشد حمدان:

تلقى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وبحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبد الله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، مساء الخميس، بقصر البديع العامر، التهاني والتبريكات بمناسبة شهر رمضان المبارك، من الشيوخ وكبار المسؤولين ووجهاء وأعيان البلاد والمواطنين والمقيمين من أبناء الجاليات العربية والإسلامية، داعين الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العزيزة على قلوب المسلمين وأمثالها على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

وقدم التهاني بهذه المناسبة الكريمة، كل من الشيخ عبد الله بن محمد آل ثاني المستشار في مكتب سمو الحاكم، والشيخ محمد بن سعود القاسمي رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ عصام بن صقر القاسمي المستشار في مكتب سمو الحاكم، والشيخ خالد بن عبد الله القاسمي رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك، والشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، والشيخ خالد بن صقر القاسمي رئيس هيئة الوقاية والسلامة، والشيخ محمد بن عبد الله آل ثاني رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في مدينة خورفكان، والشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في مدينة كلباء، والشيخ الدكتور فيصل بن خالد القاسمي، والشيخ طارق بن فيصل القاسمي، والشيخ محمد بن حميد القاسمي مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ ماجد بن سلطان بن صقر القاسمي مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي مدير هيئة مطار الشارقة الدولي، والشيخ محمد بن صقر القاسمي مدير هيئة تطوير معايير العمل في الشارقة، والشيخ عبد الله بن محمد القاسمي مدير فرع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالشارقة، والشيخ ماجد بن فيصل القاسمي نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومعالي عبد الرحمن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع، وسعادة سالم علي المهيري رئيس المجلس البلدي لمدينة الشارقة، وسعادة راشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري، وعدد من أعضاء المجلسين التنفيذي والاستشاري بإمارة الشارقة.

وتلقى سموه التهاني بهذه المناسبة، من وفد القيادة العامة لشرطة الشارقة يتقدمهم اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، والوفود العلمية والثقافية والأكاديمية ووفد جامعة الشارقة.