"الشؤون الإسلامية" بالشارقة تطلق برنامجها الرمضاني

الشارقة 24:

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية في الشارقة، عن برنامجها الرمضاني، الحافل بالعديد من الفعاليات والأنشطة الدعوية المتنوعة التي تتناسب مع مكانة شهر رمضان، وتلبي حاجة كافة شرائح المجتمع خلال الشهر الفضيل.

وتقدم سعادة عبد الله خليفة يعروف السبوسي، مدير الدائرة؛ بأسمى آيات التهاني والتبريكات، إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وإلى إخوانهم أصحاب السمو الشيوخ، أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وإلى سمو أولياء العهود، ونواب الحكام وإلى شعب دولة الإمارات العربية المتحدة، والمقيمين على أرضها، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، شهر الرحمة والغفران، سائلاً الله تعالى أن يعم الأمن والأمان، على دولة الإمارات ويحفظها من كل شر وسوء.

وصرح أن دائرة الشؤون الإسلامية، وقبل دخول شهر رمضان تكثف من جهودها في كافة مدن الإمارة، استعداداً للشهر الفضيل حيث قامت فرق الصيانة واللجان المختصة في الدائرة، بجولات تفقدية للجوامع والمساجد، للاطلاع على مستوى نظافة المساجد واحتياجات المصليات من السجاد، وتفقد أنظمة التبريد والإضاءة، والأنظمة الصوتية، وعمل توسعة لعدد من مصليات النساء، وذلك نظراً للأعداد المتزايدة من النساء خلال الشهر الفضيل.

وأشار إلى أن الدائرة قامت بافتتاح 30 مسجداً جديداً تنوعت ما بين مسجد فروض، ومسجد جامع، خلال 60 يوماً، بمناطق مختلفة من مدن الإمارة؛ وذلك ترجمة لرؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في توفير كافة نواحي الحياة الكريمة لقاطني الإمارة، وتيسير وصولهم إلى دور العبادة، لأداء الشعائر بكل سهولة ويسر في أجواء إيمانية.

وضمن برنامجها الدعوي التوعوي، أوضح مدير الشؤون الإسلامية، بأن الدائرة تنظم خلال الشهر الفضيل، دروساً يومية بعد صلاة العصر في جميع مساجد الإمارة، من خلال الكتاب الذي أصدرته الدائرة بعنوان "هدايات رمضانية"، وهو كتاب يتضمن فضائل سور وآيات من القرآن الكريم، مع بيان تفسيرها وتوضيح ما دلت عليه من أحكام ولطائف وتوجيهات، إضافة إلى الخواطر الرمضانية، التي يتم إلقاؤها بعد صلاة التراويح يومي الخميس والجمعة، من خلال كتاب دروس وعبر من قصص الأنبياء.

كما أشار السبوسي إلى أن الدائرة خصصت 122 قارئاً من ذوي الأصوات المميزة، وقامت بتوزيعهم على المساجد الرئيسية بالإمارة، وخصصت 15 قارئاً لجامع الهدى بمنطقة الخالدية، وجامع الصديقين بمنطقة النوف، كما اعتمدت الدائرة 216 مسجداً للقيام، و40 مسجداً للاعتكاف، و23 مسجداً لختم القرآن، و170 مسجداً لخيم الإفطار.

وضمن برامجها الرمضانية وتحت شعار "القراءات العشر في الليالي العشر"، خصصت الدائرة مسجد عمار بن ياسر بمنطقة الجزات، حيث يتناوب على صلاة التراويح فيه عدد من القراء المتخصصين في علم القراءات، كما تنظم الدائرة حلقات قرآنية في تصحيح التلاوة، وتدبر معاني القرآن بطريقة ميسرة وسهلة، في مسجدي الفلاح بمويلح، والإمام النووي بالمناخ.

كما أصدرت الدائرة عدداً من المطويات والكتيبات التي تناقش أحكام الشهر الفضيل، لتوزع على مرتادي المساجد، وكذلك تم تخصيص الهاتف المجاني (8001441) للرد على الاستفسارات الشرعية، والرقم المجاني (80017) للاستفسارات العامة عن البرامج والأنشطة.

ونظراً لأهمية شبكات التواصل الاجتماعي، واتساع جمهورها وروادها تقوم الدائرة وعبر حساباتها الرسمية، على شبكة تويتر، والانستغرام؛ بنشر مقاطع توعوية للأطفال بعنوان: "علمني ديني" تهدف إلى تعزيز وغرس القيم الإيجابية لدى الأبناء، إضافة إلى تزويد مشتركيها ومتابعيها يومياً برسائل تضم جميع برامج الدائرة.

وضمن مبادراتها المجتمعية، تقوم الدائرة وبالتعاون مع مركز الشارقة لخدمات نقل الدم والأبحاث، بتنظيم حملات للتبرع في 32 مسجداً بعد صلاة التراويح.