محمد الملا: 22 مايو انطلاق تسجيل أطفال الحضانات الحكومية بالشارقة

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

طالب محمد الملا، مدير إدارة الحضانات الحكومية التابعة لمجلس الشارقة للتعليم، جميع أولياء الأمور بسرعة تسجيل أبنائهم في حضانات الشارقة الحكومية.

وأكد الملا خلال تصريح خاص لـ "الشارقة 24"، أن عملية التسجيل هذا العام ستكون عملية إلكترونية عبر تطبيق ذكي، مشيراً إلى أن هناك أعداداً محددة من المقاعد الشاغرة في الحضانات، على مستوى إمارة الشارقة، مؤكداً على أن المبادرة السريعة في التسجيل، ستمنح ولي الأمر الحصول على مقعد لابنه إن شاء الله.

وشرح الملا آلية التسجيل، التي تتم من خلال الدخول لموقع مجلس الشارقة للتعليم، ثم الدخول إلى النموذج الخاص بعملية التسجيل، وبعد عملية تعبئة النموذج، سيصل إلى ولي الأمر بريد إلكتروني برقم التسجيل، وبعض المعلومات التي من خلالها سيتم التواصل معه كمرحلة أولى.

وفي المرحلة الثانية سيتم التواصل مع الشخص الذي قام بعملية التسجيل، للتأكد من الأوراق، والمستندات الثبوتية الخاصة، بعدها يتم قبول الأطفال واستقبالهم في حضاناتهم، في بداية شهر 9 بالنسبة للأطفال الجدد، كل حسب تسجيله.

وعن مشكلة الإقبال الشديد والضغط الذي تشهده الحضانات عند فتح باب التسجيل، عزا الملا السبب لاتباعهم للمعايير الدولية، بأن يكون هناك مشرفة لكل 3 أطفال، مشيراً إلى تجاوزهم لهذا الرقم ووضعهم خمسة أطفال لكل مشرفة، وبعضها زاد وأصبح مهمة المشرفة من 8-9 أطفال، موضحاً أن مشكلة العدد الزائد ظهرت جلياً في حضانة الرحمانية، والفلاح، لوجود عدد كبير من الأطفال في عهدة مشرفة واحدة، يجعلها غير قادرة على تقديم كافة الاحتياجات المطلوبة والمتابعة ما يؤثر على سلامة الطفل.

واختتم الملا: الأحد القادم 22 مايو موعد تسجيل أطفال الحضانات الحكومية بالشارقة، لمدة 10 أيام حتى عملية اكتفاء الشواغر.