شرطة الشارقة تشارك في مؤتمر تحديد الهوية البشرية

الشارقة 24:





في إطار التوجه الاستراتيجي لوزارة الداخلية، وتحقيقاً للأهداف الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة الشارقة نحو تعزيز الأمن والأمان، وحرصاً منها على تقديم كافة خدماتها وفق معايير الجودة والتميز والاطلاع على أفضل الممارسات في مجال الأدلة الجنائية، قامت القيادة بإيفاد الملازم سالم عبيد محمد الخيال من مرتب قسم المختبر الجنائي إلى العاصمة الإيطالية، للحضور والمشاركة في المؤتمر العلمي الدولي الخاص بحلول تحديد الهوية البشرية، والذي تناول العديد من التجارب والممارسات الفريدة لأحدث الابتكارات والتطورات الناشئة في مجال الأنظمة والتقنيات المستخدمة في تطبيقات علم الوراثة الحديث.

قال الخيال: "كان المؤتمر على مستوى من الخصوصية العلمية لتضمنه عدداً من المحاضرات وحلقات البحث وورش العمل الفنية المفيدة، التي أضافت للمشاركين حصيلة من المعارف المعاصرة وأثرت إمكانياتهم العلمية، وأتاحت لهم فرص التعرف على أحدث الأجهزة والتقنيات المستخدمة في المختبرات الجنائية الحديثة، فضلاً عن الاطلاع على التجارب والأوراق البحثية للآخرين المتضمنة لبعض القضايا النوعية والطرق المبتكرة للكشف عن الجرائم وأساليبها المختلفة".

وأضاف إن حضور المؤتمر مهد الطريق أمام الالتقاء بخبراء وزملاء المهنة من المختبرات الجنائية حول العالم، وعزز من فرص تبادل الخبرات والمعارف المتبادلة وإقامة العلاقات والتواصل العلمي والبحثي فيما بينهم.

من جانبه أكد العميد أحمد حاجي السركال رئيس قسم المختبر الجنائي بالإنابة على الدور الحيوي المهم التي تمثله هذه المؤتمرات في تطوير قدرات الكادر الفني وصقل مهاراته، و الاطلاع على آخر مستجدات التقنيات الحيوية، وبما يحقق الارتقاء بأسلوب الاداء وفق المعايير والمواصفات العالمية في المجال الجنائي، وحرص القيادة في شرطة الشارقة على تطوير علاقات الشراكة مع الآخرين، في مجالات الكشف عن الجريمة ومكافحتها والبحث العلمي، ومد جسور التعاون والتواصل الدولي مع زملاء العمل والاستفادة المستقبلية من تجاربهم وخبراتهم ونقلها للمختبر.