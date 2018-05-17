15 خريجاً من "الشارقة للتدريب الإعلامي" ضمن "دبلوم التقديم التلفزيوني"

الشارقة 24:

ضمن جهوده الرامية لتعزيز مهارات الكوادر الإعلامية، اختتم مركز الشارقة للتدريب الإعلامي، التابع لمؤسسة الشارقة للإعلام، دورة مهنية في التقديم التلفزيوني، خرّج خلالها 15 متدرباً من قسم الأخبار، وإدارة البرامج، وقناة الشرقية من كلباء، نجحوا خلالها في استكشاف أحدث التقنيات والأساليب المستخدمة في بيئة العمل التلفزيوني، لا سيما على صعيد تقديم البرامج والنشرات الإخبارية.

وأقيمت الدورة التي منحت جميع المشاركين شهادة دبلوم معتمدة، من مركز الشارقة للتدريب الإعلامي، في التقديم التلفزيوني، خلال الفترة من 15 أبريل الماضي، وحتى 15 مايو الجاري، بواقع جلسة كل أحد وأربعاء من كل أسبوع، وهدفت إلى تعريف الموظفين بمختلف مهارات التقديم التلفزيوني.

واعتمدت الدورة التي قدمتها المدربة سهام الشريف، على حزمة من الأساليب التدريبية، مزجت بين التأسيس النظري، الذي سلط الضوء على مجموعة من المفاهيم والمصطلحات، والشق العملي الذي قام المشاركون فيه بإنجاز العديد من التمارين والتطبيقات العملية، التي استندت بشكل رئيسي على عنصري التحليل والنقد.

وتعرف المشاركون خلال الدورة على المبادئ والقواعد الأساسية لتقديم الأخبار، والبرامج الإخبارية ذات الطابع الحواري والتحليلي، وبرامج المنوعات، ومبادئ إدارة الحوارات التلفزيونية في نشرة الأخبار والبرامج المختلفة، إلى جانب الوضعيات والزوايا المناسبة للجلوس أمام الكاميرا والتعامل معها، ولغة الجسد.

كما تعرفوا على كيفية العمل مع الفريق داخل الاستوديو، والأدوار والمهام التي يقوم بها مقدم الأخبار والبرامج، فضلاً عن أساليب وآليات طرح الأسئلة، والاقتباس من الإجابات، والربط بين المواضيع، وخطوات التحضير للبرامج الحوارية القائمة على العناوين فقط، وكيفية إدارة الحوار بشكل سليم ودقيق، واستثمار الوقت أثناء الحوار، فضلاً عن كيفية التعامل مع الحالات الطارئة أثناء البرنامج.

وصرح حسين شاهين، مدير مركز الشارقة للتدريب الإعلامي: "حرص مركز الشارقة للتدريب الإعلامي على تخصيص هذه الدورة للراغبين في تطوير أنفسهم في مجال التقديم التلفزيوني، انطلاقاً من رؤية المؤسسة ودعم الإدارة العليا الساعية للوصول إلى أعلى مستويات المهنية والحرفية في العمل الإعلامي، الذي يشكل التقديم التلفزيوني جزءاً كبيراً منه، وسعدنا بإشادات الخريجين بمحتوى الدورة، إذ وجدوا فيها كل ما يخدم تطلعاتهم المهنية وطموحاتهم لتطوير وصقل مهاراتهم في هذا المجال".