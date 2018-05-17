لقاء تشاوري بين "اجتماعية الشارقة" و"مجلس شورى الشباب"

الشارقة 24:

عقدت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، لقاء تشاورياً مع مجلس شورى شباب الشارقة، لمناقشة خطة الدائرة الاستراتيجية للأعوام 2019-2021م، وذلك في مؤسسة سجايا فتيات الشارقة.

حضر اللقاء الشيخة عائشة بنت خالد القاسمي، مدير مؤسسة سجايا فتيات الشارقة، وعضو مجلس إدارة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، وسعادة عفاف إبراهيم المري رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية، ومدراء الإدارات المعنية بالدائرة، ونخبة من شباب مجلس شورى شباب الشارقة.

وبحث اللقاء أهداف الدائرة الاستراتيجية للأعوام المقبلة، والتعرف على تطلعات فئة الشباب، وتقييم آرائهم ومقترحاتهم المتعلقة بمشاريع الدائرة المستقبلية.

وذكرت خلود النعيمي مدير إدارة الأداء بالدائرة؛ أن هذا اللقاء التشاوري، يعد ضمن الاجتماعات التكميلية لمناقشة ومشاركة الأفكار والمقترحات مع مختلف فئات المجتمع، من خلال العصف الذهني الخاص بالخطة الاستراتيجية للدائرة، بهدف رسم خريطة طريق تتواءم مع الأهداف الاستراتيجية للأعوام 2019-2012، لتحقيق آفاق جديدة ومستويات متفوقة تتماشى مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لإسعاد المتعاملين، والوصول بهم إلى أفضل الخدمات، لتحقيق أعلى معدلات الرضا والسعادة لمختلف أفراد المجتمع، إذ إننا نقوم من خلال دراسة المبادرات السابقة ومدى ملائمتها في تحقيق الاستراتيجية، بصياغة أفكار مبتكرة لتحقيق رؤية الدائرة، في الوصول لمجتمع يتمتع بالرفاه، والأمن والاستقرار الأسري والاحتواء الاجتماعي.

وأشارت خلود النعيمي، إلى أن اللقاء ركز على مناقشة وعصف أفكار حول 6 محاور رئيسية تمثلت في؛ توفير العيش الكريم وخلق التوازن لدى الأسر ذات الدخل المحدود، وكذلك الارتقاء بخدمات الرعاية الاجتماعية، إلى جانب ضمان سلامة الضعفاء من الأفراد والأسر، إضافة إلى تمكين الأفراد والأسر من مواجهة ظروفهم وتخطي مشكلاتهم، وصولاً بهم لنوعية حياة أفضل، بالإضافة إلى المساهمة في خدمة وتنمية المجتمع لتحقيق التلاحم المجتمعي، علاوة على التميز المؤسسي، وتطوير الأداء لتحقيق التفوق في الخدمات والنتائج ضمن بيئة عمل ملهمة.

وأفادت مدير إدارة الأداء؛ أن تطوير آليات خريطة الدائرة الاستراتيجية، يتم من خلال الاستناد لعدد من المرتكزات؛ أبرزها التطلع إلى الاستفادة من الممارسات المتميزة والمتنوعة التي يقدمها أفراد المجتمع، وهذا اللقاء يعد ضمن تلك الآليات المتبعة لدينا، وقدم "شورى شباب الشارقة"، حزمة من الأفكار والمقترحات، تم التطرق من خلالها إلى عدد من الظواهر الاجتماعية الملموسة في المجتمع.