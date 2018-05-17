سوق الجبيل ينفذ حملة توعوية لأصحاب المحال التجارية

الشارقة 24:

في إطار استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك، نفذت إدارة سوق الجبيل، الذي يعد أكبر سوق للمنتجات الطازجة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأحد مشاريع شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، الثلاثاء، الموافق 15 مايو الجاري، حملة توعوية واسعة لأصحاب المحال التجارية الموجودة بالسوق، وذلك بالتعاون مع شعبة تفتيش المنشآت في بلدية الشارقة، ودائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة.

وجاءت الحملة التي شارك فيها المهندس حامد الزرعوني، مدير سوق الجبيل، وعلي سليمان عيسى، رئيس شعبة تفتيش المنشآت في بلدية الشارقة، ومسؤولي قسم الرقابة في السوق، بهدف التأكد من إتباع أصحاب المحال التجارية، لمعايير السلامة الغذائية، إلى جانب تعريفهم بطرق التعامل الآمن والصحيح مع الأغذية والمنتجات الطازجة.

وفي هذا السياق، أكد المهندس حامد الزرعوني على حرص إدارة السوق على تطبيق كافة معايير الأمن والسلامة الغذائية في السوق، وأشار إلى أن إدارة السوق دأبت مع بداية كل موسم، على إطلاق مثل هذه الحملات التوعوية، وقال: "مع حلول أيام شهر رمضان المبارك، يشهد السوق عادة ازدحاماً وإقبالاً عالياً من قبل سكان وزوار إمارة الشارقة، ولذلك نحرص دائماً، من خلال تنفيذ هذه الحملات، على التأكد من تطبيق أصحاب والعاملين في المحال التجارية الموجودة في السوق على اختلاف أقسامه، لكافة معايير الأمن الغذائي، والمعايير الصحية المعتمدة لدى السوق".

وأضاف الزرعوني: "تأتي هذه الحملة بالتعاون مع بلدية الشارقة، من أجل توعية الجميع، بهذه المعايير، وبأهمية تطبيقها سواء في عمليات عرض المنتجات أو تخزينها، لضمان حصول المستهلك على منتجات صحية وذات جودة عالية، بالإضافة إلى أن إدارة سوق الجبيل، تسعى بشكل مستمر على تنظيم المبادرات والحملات الصحية، التوعوية والتثقيفية، انطلاقاً من مسؤوليتنا الاجتماعية".

من جانبه، أكد علي سليمان عيسى، على أهمية تنفيذ هذه الحملات، خاصة مع بداية شهر رمضان المبارك، وقال: "مع بداية كل موسم، تقوم بلدية الشارقة ممثلة بشعبة تفتيش المنشآت، بتنفيذ حملات توعوية واسعة، وعمليات تفتيش دقيقة على كافة المحال التجارية، وذلك لمعرفة مدى التزامها وتطبيقها لمعايير الأمن والسلامة الغذائية، إلى جانب التأكد من جاهزيتهم الكاملة لاستقبال شهر رمضان، الذي ترتفع فيه عادة نسبة الإقبال على محال المواد الغذائية والتي تبيع منتجات اللحوم والألبان"، وأكد أن لدى شعبة تفتيش المنشآت، فريق متكامل من المفتشين الذين يعملون على مدار الساعة، بهدف متابعة التزام المحال التجارية.

وأضاف: "نحن نطمح من خلال هذه الحملات إلى التأكد من توفير الغذاء السليم للمستهلك، إلى جانب توجيه أصحاب المحال التجارية إلى ضرورة تجنب السلبيات التي قد تقع نتيجة الضغط الكبير الذي يواجهونه خلال أيام الشهر الكريم".