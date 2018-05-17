"كهرباء الشارقة" تتسلم 150 كتاباً من ثقافة بلا حدود

الشارقة 24:

تسلم مركز الاتصال التابع لهيئة كهرباء ومياه الشارقة 150 كتاباً من مبادرة "ثقافة بلا حدود"، التي تهدف إلى نشر ثقافة القراءة في كل مؤسسة وبيت إماراتي، وإطلاق المشاريع الساعية إلى زيادة الإنتاج الفكري والأدبي ودفع عجلة النشر في الدولة، وذلك من أجل ترسيخ النهضة الثقافية وزيادة الوعي الاجتماعي وتحفيز الموظفين وأفراد المجتمع على القراءة واكتساب المعارف.

وأكد سعادة الدكتور المهندس راشد الليم رئيس هيئة كهرباء ومياه الشارقة، أن دعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لكافة المبادرات التي تشجع على القراءة وترسيخ ثقافة المعرفة، ساهم في جعل الشارقة منارة للمعرفة وعاصمة للثقافة العربية.

وأشار إلى أن القراءة تشكل الطريق الصحيح لتحقيق التنمية المستدامة التي تعتمد على المعرفة، مما يستلزم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتشجيع أجيالنا على القراءة والاطلاع، فالمجتمع القارئ هو مجتمع متطور ومتحضر، مشيراً إلى أن الهيئة تشجع المبادرات الثقافية وتحرص على المشاركة في الفعاليات الثقافية والمساهمة في رعايتها وتطوير وتشجيع موظفيها وكافة أفراد المجتمع على القراءة، وأشاد بجهود مبادرة ثقافة بلا حدود ودورها المتميز في نشر الثقافة والوعي.

وأكد شريف الأحمد مدير إدارة مركز الاتصال بالهيئة، أن مبادرة ثقافة بلا حدود التي تتخذ من الشارقة مقراً لها، ساهمت في تعزيز ثقافة القراءة لدى جميع أفراد المجتمع، الأمر الذي سينعكس على أجيال المستقبل وتعزيز معارفهم ومهاراتهم وانطلاق عجلة الابتكار والتطور نحو آفاق جديدة، ويعزز من القدرة التنافسية في كافة المجالات، مشيراً إلى أن مشروع تزويد الجهات الحكومية بالمكتبات يهدف إلى وضع بذرة الثقافة لدى كل موظف حتى تنمو بالرعاية والاهتمام، وإضافة كتب ومؤلفات جديدة وتشجيع الموظفين والمراجعين بالهيئات والدوائر الحكومية على القراءة والاطلاع وتنمية ثقافاتهم في شتى المجالات، وأن مجموعة الكتب التي أهدتها مبادرة ثقافة بلا حدود لإدارة مركز الاتصال بهيئة كهرباء ومياه الشارقة تضم مجموعة متنوعة من الكتب والدراسات والمؤلفات في شتى المجالات.

وأشاد برؤية وتوجيهات الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيس اللجنة المنظمة لـ "ثقافة بلا حدود"، والتي تهدف إلى تعميق علاقة الفرد بالكتاب، ونشر ثقافة القراءة في كل مؤسسة وبيت إماراتي، وإطلاق المشاريع الساعية إلى زيادة الإنتاج الفكري والأدبي، موضحاً أن جهود راشد الكوس المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين، كان لها دور كبير في تطوير المبادرة وأهدافها ونشرها في كافة الجهات الحكومية والمنازل.

وأكد أن نورا بن هدية مدير ثقافة بلا حدود تحرص على التعاون وتزويد الجهات الحكومية والمؤسسات بالإصدارات والعناوين المختلفة، التي تساهم في تطوير مهارات وقدرات الموظفين وزيادة معارفهم ومعلوماتهم العامة، مما ينعكس إيجابياً على تطوير كافة المجالات.