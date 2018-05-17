"أضواء رمضان".. لوحة فنية تُزيّن كلباء وتبرز روح الشهر الكريم

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

في سياق سلسلة تحقيقات مرئية بعنوان "رمضان من الشرقية"، لإبراز مظاهر الشهر الكريم في مدن وقرى المنطقة الشرقية من إمارة الشارقة، كانت البداية من مدينة كلباء، والتي تتجسد فيها روح رمضان في أبهى صورة.

عدسة "الشارقة 24"، جالت أرجاء المدينة التي تتسم بالهدوء والطبيعة الخلابة، لتلتقط لوحات فنية بديعة جسدتها أياد عملت بإتقان لتبرز المدينة في أبهى صورها.

"استعدادات خاصة وجهود مكثفة قامت بها طواقم العمل ببلدية كلباء لاستقبال شهر رمضان الكريم في أحلى صورة".. كلمات جاءت على لسان محمد الجسمي المدير المساعد لشؤون الزراعة والبيئة بالبلدية، ضيف حلقتنا اليوم.

يشير الجسمي إلى أن التركيز على إنارة رمضان، يأتي انطلاقاً من كون هذه الظاهرة تعتبر عنواناً مميزاً للمدينة، ومن الأعراف التي توارثتها الأجيال فيها.. وأن رمضان هو شهر النور، ومن المظاهر الراسخة التي تعبر عن سعادة طاغية وإشعار صريح بحلول الشهر الفضيل.

وينوه إلى أن التشكيلات الضوئية التي تنتشر بعموم الشوارع والميادين العامة، تستلهم روح رمضان في تصاميمها التي تتناغم لتشكل لوحات فنية إبداعية تزين المدينة.

جديد أعمال الإنارة التي قدمتها بلدية كلباء هذا العام، حسب ما صرح الجسمي، تتمثل في لوحات إضاءة "ديجيتال"، تطرح على المارة بالميادين والطرقات آيات التهاني والتبريكات، وأدعية وابتهالات متغيرة ومستقاة من نسق شهر العبادة.

تتعدد استعدادات البلدية للشهر الكريم، وفق حديث الجسمي، ومنها عمليات صيانة بأسواق الخضراوات والفاكهة والسمك، فضلاً عن مسلخ البلدية، وتكثيف عمليات التفتيش والرقابة لضبط حركة الأسواق.