"الشارقة 24" يهنئ القيادة الرشيدة وشعب الإمارات بالشهر الفضيل

الشارقة 24:

يهنئ موقع "الشارقة 24" الإخباري التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وأولياء العهود ونواب الحكام، وشعب الإمارات والمقيمين على أرضها، وقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورؤساء وملوك الدول العربية والإسلامية، والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

ويتمنى "الشارقة 24"، للقيادة الرشيدة موفور الصحة والعافية، ولشعب الإمارات والمقيمين على أرضها المزيد من الرقي والتقدم، وللأمة العربية والإسلامية العزة والرفعة ودوام الازدهار والتقدم، وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة باليمن والبركات.

كما يهنئ الموقع الإخباري، أبطال قواتنا المسلحة وحماة الوطن ودرعه الحصين في ميادين الحق والواجب والإنسانية، بحلول الشهر الفضيل، داعياً المولى عز وجل أن يحفظهم ويسدد خطاهم ويبارك جهودهم، وأن يديم على وطننا نعم الأمن والأمان والرخاء ويحفظه من كل مكروه.