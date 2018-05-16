مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية تواكب أحدث التقنيات المساندة

الشارقة 24:

بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بسهولة الوصول، المصادف للخميس الثالث في مايو من كل عام، نظم مركز التقنيات المساندة التابع لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، فعالية للتوعية بأجهزة وأدوات التقنيات المساندة، التي يمكن للأشخاص ذوي الإعاقة استخدامها، وبالتالي ممارسة حياتهم اليومية بأكبر قدر من الاستقلالية.

وأكدت رباب عبد الوهاب مسؤولة المركز، أن من أهم أهداف الفعالية أيضاً توعية أبناء المجتمع، بأن سهولة الوصول تشمل المحتوى الإلكتروني، بالإضافة إلى البيئات ومختلف الأماكن، وقالت: إن من أهداف الفعالية، تعزيز مبادئ التصميم الشامل، وتحقيق الاستقلالية لذوي الإعاقة.

وخلال الفعالية، نظم المركز معرضاً للأجهزة والأدوات المساندة، بالتعاون مع مجموعة من الشركات المتخصصة "الناطق، وسمارت هيلث، وكونسرت وورلد"، وتم فيه عرض هذه الأجهزة والأدوات التي تسهم في تحقيق أكبر قدر من الاستقلالية للمعاقين.

وضم احتفال المركز، ورشة عمل حول تصنيع بعض الأدوات والتقنيات المساندة، وكيفية استخدامها من قبل ذوي الإعاقة، قدمها اختصاصيو المركز وقسم العلاج الوظيفي.

وأوضحت عبد الوهاب أن التقنيات المساندة منظومة متكاملة من الأجهزة والخدمات التي تساعد الأشخاص ذوي الإعاقة، على ممارسة حياتهم اليومية، بأكبر قدر من الاستقلالية، وأشارت إلى أن المركز الذي تأسس في عام 2014، يقدم خدماته لجميع طلاب مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، بالإضافة إلى الراغبين في هذه الخدمة من خارج المدينة.