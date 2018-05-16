شرطة الشارقة تُعزز قدرات طلبة جامعة الشارقة

الشارقة 24:

في إطار التعاون العلمي المشترك، والتواصل المستمر بين القيادة العامة لشرطة الشارقة، وجامعة الشارقة، استكملت طالبتان من قسم الكيمياء بكلية العلوم، فترة تدريبهما الميداني بنجاح في قسم المختبر الجنائي بشرطة الشارقة، والتي امتدت لـ 14 أسبوعاً، بواقع 180 ساعة تدريب عملي، كجزء من مساق التدريب العملي، ضمن الخطة الدراسية .

وقال العميد الخبير أحمد حاجي السركال رئيس القسم بالإنابة، والمشرف العام على التدريب: إن الفرص التدريبية الممنوحة للطلبة تعبر عن الشراكة الحقيقية، لتحقيق الرؤى والأهداف والمنافع المشتركة، التي ترقى إلى مستوى الطموح والمصالح الوطنية، تجسيداً لرؤية القيادة في تعزيز العلاقة مع الشركاء الاستراتيجيين والارتقاء بمستوى الأداء، بالتوازي مع احتياجات المؤسسة الأكاديمية، عبر الاستفادة من الإمكانيات والتقنيات لدى الجانبين.

وثمنت الطالبتان مواقف القيادة الداعمة للمسيرة الأكاديمية بجامعة الشارقة، بشقيها العملي والنظري، وعبرتا عن شكرهما للمختبر الجنائي، على جهود تسهيل مهمتهما التدريبية، للاستفادة من أكبر قدر ممكن من التجارب والخبرات.