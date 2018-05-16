شرطة الشارقة تحدد ساعات العمل في مراكز تسجيل المركبات برمضان

الشارقة 24:

أعلنت إدارة ترخيص الآليات والسائقين وجميع مراكز الخدمة التابعة لها بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، عن ساعات العمل في تسجيل وتجديد المركبات، في كل من مبنى إدارة ترخيص الآليات والسائقين، وقرية التسجيل إينوك "الشارقة"، وتسجيل الشارقة "ثقيل"، وفحص السائقين، ومعهد الشارقة للسياقة، والرقعة الحمراء "الحراج"، والفحص المبدئي "الناصرية"، ومكتب الترخيص بوكالة الفطيم، ومكتب الترخيص بوكالة نيسان بالشارقة، خلال شهر رمضان المبارك.

ويبدأ العمل بمبنى إدارة ترخيص الآليات والسائقين، من الساعة 8:00 صباحاً إلى 6:00 مساءً، وفي قرية تسجيل إينوك بالشارقة، من الساعة 8:00 صباحاً إلى 5:00 عصراً، ومن 8:30 مساءً إلى 12:00 بعد منتصف الليل، وفي تسجيل الشارقة "ثقيل" من الساعة 8:00 صباحاً إلى 2:00 ظهراً، أما في فحص السائقين يبدأ من الساعة 9:00 صباحاً إلى 6:00 مساءً، وفي معهد الشارقة للسياقة يبدأ العمل من الساعة 6:10 صباحاً حتى الساعة 4:30 عصراً للتدريب، أما العمل الإداري فيبدأ العمل من الساعة 9:00 صباحاً حتى الساعة 3:00 عصراً، وفي الرقعة الحمراء "الحراج" يبدأ العمل من الساعة 9:00 صباحاً حتى الساعة 2:00 ظهراً، ومن الساعة 9:00 مساءً حتى 12:00 بعد منتصف الليل، والفحص المبدئي في "الناصرية"، يبدأ العمل من الساعة 9:00 صباحاً حتى الساعة 6:00 مساءً.

أما في مركز خدمات تسجيل المركبات في مركز الفطيم للسيارات، فيبدأ العمل من الساعة 9:00 صباحاً إلى 2:00 ظهراً، ومن الساعة 8:30 مساءً إلى 11:00 مساءً من السبت إلى الخميس، وفي مركز خدمات تسجيل المركبات بوكالة "نيسان"، يبدأ العمل من الساعة 9:00 صباحاً حتى الساعة 2:00 ظهراً، ومن الساعة 8:30 مساءً حتى الساعة 11:00 مساءً.

ويأتي هذا التعديل لإعطاء متسع من الوقت للمراجعين، لتسجيل مركباتهم وتجديدها وضمان السير الحسن للعمل، وتفادياً لأي سوء فهم في اختلاف مواعيد العمل عن مواعيد العمل في إدارة ترخيص الآليات والسائقين بشرطة الشارقة وغيرها من المراكز المتخصصة، في تسجيل وتجديد المركبات.