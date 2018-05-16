شرطة الشارقة تستقبل رمضان بحملة مرورية توعوية

الشارقة 24:

في إطار الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك، أطلقت إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، حملة توعوية مجتمعية وأمنية تحت شعار "رمضان أمان"، ضمن استراتيجيتها الرامية لتعزيز الأمن والسلامة المرورية، والقضاء على الظواهر السلبية في رمضان، وإسعاد المجتمع بتوفير أرقى الخدمات.

ورفعت إدارة المرور والدوريات جاهزيتها خلال الشهر الفضيل، عبر خطة أمنية شاملة، لتوفير كافة السبل والتدابير التي تكفل الأمن والسلامة للمجتمع، لتعزيز الوعي باشتراطات السلامة المرورية لدى أفراد الجمهور، لضبط الطرق وانسيابية حركة المركبات في الإمارة، والتي هدفت إلى وضع خطة متناسقة لنشر 155 دورية مرورية، لتعزيز نقاط المراقبة على مختلف الميادين والتقاطعات والمواقع الحيوية، في جميع أنحاء مدينة الشارقة، إضافة إلى تكثيف الدوريات أمام المساجد والأسواق والمراكز التجارية، لضمان انسيابية الطرق والمداخل والمخارج، كما قامت دوريات الشرطة بتوزيع المطويات التوعوية على قائدي المركبات.

وأهاب المقدم محمد علاي النقبي مدير ادارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة، بضرورة التزام قائدي المركبات بقواعد وقوانين السلامة المرورية، وعدم تعطيل حركة السير والمرور، تلافياً للازدحامات المرورية وتعطل حركة سير المركبات الأخرى إلى مختلف وجهاتها، وخاصة أمام المساجد عند أوقات الصلاة والطرق المؤدية إلى المراكز التجارية والأسواق.

وقال المقدم علاي: إنه سيتم تكثيف دوريات الأحياء السكنية في مختلف مناطق إمارة الشارقة السكنية، خصوصاً في الفترة المسائية، لمراقبة الوضع الأمني ومساعدة أفراد الجمهور وتسجيل الملاحظات الأمنية، وناشد جميع أفراد الجمهور بهذه المناسبة الكريمة، بأخذ الحيطة والحذر وعدم السماح لأطفالهم بالخروج من المنازل، خاصة قبل ساعة الإفطار حرصاً على عدم تعرضهم للحوادث المرورية قرب المباني السكنية وفي الطرق الداخلية وفي الحدائق العامة والأسواق خاصة، مطالباً الجميع الالتزام بقوانين السير والمرور والتقيد بالنظم والتعليمات.