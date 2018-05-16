سلطان بن أحمد: "المجلس الرمضاني" يكمل رؤى مؤسسات الشارقة الإعلامية

الشارقة 24:

تبدأ الأحد 20 مايو الجاري، فعاليات المجلس الرمضاني السابع، الذي ينظمه نادي الشارقة للصحافة، التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، بالشراكة مع مؤسسة الشارقة للإعلام في مقر مسرح المجاز، تحت شعار "مجلسنا غير في ليالي الخير".

ويتضمن برنامج المجلس سبع جلسات متنوعة، يجري طرحها للمرة الأولى لمناقشة موضوعات دينية وثقافية ومجتمعية وفنية وترفيهية ورياضية، يشارك بها كبار المسؤولين وأصحاب الاختصاص من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، والعديد من دول العالم.

وأكد الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، أن المجلس الرمضاني الذي يجري تنظيمه سنوياً، يواصل أهدافه في نشر المعرفة ومناقشة القضايا المجتمعية المختلفة، في العديد من القطاعات بما ينعكس على ترسيخ فكر الحوار البناء والمفيد.

وأعرب رئيس مجلس الشارقة للإعلام، عن بالغ تقديره للمشاركة المجتمعية في المجلس، الذي استقطب حضوراً واهتماماً لافتاً من مختلف أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، لما حققه من مكانة ومخرجات تتوافق وخطى إمارة الشارقة التي تنتهج الحوار والتسامح والمحبة.

واعتبر الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، أن المجلس الرمضاني يكمل رؤى المؤسسات الإعلامية في إمارة الشارقة، نحو طرح ومعالجة العديد من القضايا التي تهم أفراد المجتمع، مشيراً إلى أنه بات من أبرز فعاليات أجندة إمارة الشارقة.

وتنطلق أولى جلسات المجلس الرمضاني بالتعاون مع جمعية الناشرين الإماراتيين، تحت عنوان "أخلاقيات العمل في قطاع النشر"، ويتحدث فيها، راشد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين، وتامر سعيد، مدير عام مجموعة كلمات، ومحمد بن دخين، مدير عام دار التخيل للنشر والتوزيع، وتديرها الإعلامية صفية الشحي.

وتهدف الجلسة إلى نشر الوعي المجتمعي، والتعريف بضوابط النشر ومعاييره وآلياته، وتوحيد الجهود لتحقيق المزيد من التطور ضمن قطاع النشر، الذي يشهد نمواً ملحوظاً في إمارة الشارقة.

وتتكامل تلك الجلسة مع الجهود التي تبذلها جمعية الناشرين، في إرساء مبادئ مهنة النشر، والتوعية المستمرة بالقوانين المتعلقة بها.

وفي أمسية تجمع الحوار بالأداء الفني، تناقش جلسة "الإنشاد.. تأثير وفن"، خصوصية هذا اللون الفني وتطوره عبر الزمن وآليات إثراء العمل الإنشادي، وتأثيره في المجتمعات المُسلمة، لاسيما في ظل انتشار الفضائيات والتكنولوجيا السمعية والمرئية.

ويدير الجلسة، حسن يعقوب المنصوري، الأمين العام لمجلس الشارقة للإعلام، ويتحدث فيها المنشد الإماراتي، أحمد بو خاطر، والمنشد المغربي، ياسين لشهب، والمنشد المصري، محمود التهامي.

وبالتركيز على تجارب السفر والثقافة والسمات المشتركة بينها، يستعرض كل من عبد الوهاب الحمادي من دولة الكويت، وأسعد الظافر ومحمد كاظم من دولة الإمارات العربية المتحدة، تجاربهم في استكشاف الحضارات ومعايشة الثقافات المختلفة لشعوب العالم.

وتناقش الجلسة التي يديرها الإعلامي محمد ماجد السويدي، وتحمل عنوان "استكشاف الثقافات حول العالم"، الرحلات الثقافية كأداة مهمة في تجسيد أحداث الأعمال الأدبية، والسرد القصصي والتاريخي للثقافات والشخصيات حول العالم.

وضمن احتفال دولة الإمارات هذا العام بمئوية زايد، خصّص نادي الشارقة للصحافة، الجلسة الرابعة من جلسات مجلسه الرمضاني، لجمع نخبة من الشخصيات التي عاصرت المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، لتسليط الضوء على جوانب مهمة من فكر القائد المؤسس المتعلقة بحسن الجوار والصداقة مع الدول، والحفاظ على الأمن والاستقرار.

ويشارك في الجلسة التي تحمل عنوان "استشراف المستقبل ضمن رؤى زايد"، معالي زكي أنور نسيبة، وزير دولة، وسعادة أحمد الجروان، رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، والمرافق الإعلامي السابق للشيخ زايد، الدكتور محمد سعيد القدسي، وتديرها الإعلامية شيخة المطيري.

وتطل كوكبة من نجوم السينما والفن العربي في الجلسة الخامسة التي تحمل عنوان "الأوسكار ومستقبل السينما العربية"، بمشاركة الفنان عبد الله الجنيبي، والفنان ماجد المصري، والفنان حسن مطلق، حيث تتناول الجلسة الحديث عن أهمية التواجد العربي في الجوائز العالمية، وضرورة تركيز الجهود العربية للتأهل بعمل متكامل لـلأوسكار، وتدير الجلسة الإعلامية ريم سيف.

وتشهد الجلسة السادسة "الرياضة النسائية العربية وطموحات العالمية"، مناقشات ثرية حول الإنجازات الرياضية للمرأة العربية وانعكاسها على المجتمع، ومدى قدرتها على المنافسة الدولية.

وتشارك في الجلسة كل من الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم، رئيس لجنة رياضة المرأة، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكرة الطائرة، وندى عسكر، المدير العام لمؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، والدكتورة مي أحمد الجابر، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، عضو المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية، إلى جانب سحر العوبد، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للتطوع، عضو اتحاد الإمارات لألعاب القوى، ويدير الجلسة الإعلامي أحمد سلطان.

وتستضيف الجلسة السابعة والأخيرة، مشاهير منصة اليوتيوب بصفتهم مستخدمين مؤثرين لقوالب مبتكرة، وموضوعات متنوعة تلامس حياة الجيل الجديد، حيث يستعرض صانعو الفيديوهات القصيرة على اليوتيوب، عمر فاروق، رجائي القواس، عبد المجيد المطيويع، أسباب لجوء الشباب إلى قنوات اليوتيوب، وسبب شعبية "اليوتيوبرز" عبر جلسة تحمل عنوان "مشاهير اليوتيوب.. التأثير والابداع"، ويدير الجلسة الإعلامي محمد المناعي.

ويعتبر المجلس الرمضاني، إحدى الفعاليات السنوية المميزة لنادي الشارقة للصحافة، التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، ويهدف إلى تعزيز ثقافة الحوار ومناقشة أبرز الموضوعات والقضايا على الساحة المحلية والإقليمية، في العديد من الجوانب، والمساهمة في تحقيق الأهداف التثقيفية، وتعزيز قيم الحوار، وتوطيد أواصر التقارب، من خلال استضافة نخبة من المتخصصين في مختلف المجالات من داخل دولة الإمارات وخارجها.