"المجلس الاستشاري" يجيز قانون تنظيم "غرفة الشارقة"

الشارقة 24:

عقد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي التاسع جلسته الـ 17، الأربعاء، وذلك بمقره في مدينة الشارقة برئاسة خولة عبد الرحمن الملا رئيس المجلس الاستشاري.

ناقش المجلس مشروع قانون سنة 2018م بشأن تنظم غرفة تجارة وصناعة الشارقة والتقرير الوارد من لجنة الاقتصادية والصناعة والمالية بالمجلس، بحضور عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، والمستشار الدكتور منصور محمد بن نصار مدير عام الإدارة القانونية بمكتب سمو الحاكم، ووليد بو خاطر النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة الغرفة، وزياد خير الله أمين الصندوق الفخري للرئيس ورغدة تريم عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وخالد بن بطي الهاجري المدير العام ومرافقيهم الكرام من الغرفة.

وألقى عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة كلمة أشاد فيها بجهود المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، ودور المجلس في مناقشة الموضوعات الوطنية.

وأكد العويس أن تطلعات وأهداف الغرفة المستقبلية استوجبت طرح موضوع تعديل قانون تنظيمها الصادر في عام 2003، بعد أن برزت جدوى وضرورة مواكبة التطورات والتوسعات في خدمات وأعمال ومهام الغرفة، وتهيئة الإطار القانوني والتشريعي لأداء دورها محلياً وخارجياً، وتأسيس المزيد من الشراكات الفاعلة التي تعزز من مكانة قطاع الأعمال الخاصة ودور منشآته وإنجاح استثماراته.

وبعد نقاش وشرح من ممثلي حكومة الشارقة، صادق المجلس على مشروع قانون بشأن إعادة تنظيم غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بعد إدخال عدد من التعديلات.