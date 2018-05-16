طبية الشارقة تطلق مبادرات "عام زايد"

الشارقة 24:

في ظل إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2018، "عام زايد"، ليكون مناسبة وطنية للاحتفاء بالقائد المؤسس، المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أطلقت منطقة الشارقة الطبية الثلاثاء، مبادرة "عيال زايد"، بحضور محمد عبد الرحمن الجروان، مساعد مدير منطقة الشارقة الطبية، للخدمات الإدارية والفنية، وموظفي منطقة الشارقة الطبية.

تأتي هذه المبادرة ضمن عدة مبادرات تعتزم "طبية الشارقة"، تنفيذها خلال العام الجاري.

وأشار محمد عبد الرحمن الجروان، إلى أن المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ترك بصمة حب وعطاء فى قلوب الجميع، لما قدمه للإمارات والعرب والإنسانية جمعاء.

وأشارت فاطمة عيسى، رئيسة قسم الاستراتيجة والمستقبل، ومنسقة الفاعلية، أن عام زايد مناسبة وطنية لتسليط الضوء على مناقب المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وأبرز إنجازاته، وفرصة مثالية لاستخلاص الدروس والعبر من التجارب الثرية التي عاشها.