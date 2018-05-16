فعاليات متنوعة في مجلس الحمرية الرمضاني الخميس

الشارقة 24:

أكد مبارك راشد الشامسي مدير بلدية الحمرية، أن فعاليات المجلس الرمضاني لمنطقة الحمرية تبدأ الخميس وحتى نهاية شهر رمضان الكريم.

وأشار الشامسي إلى أن المجلس الرمضاني لمنطقة الحمرية يقام على ضفاف خور الحمرية، ويتواصل للمرة الثالثة على التوالي على خلال شهر رمضان، وترعاه شركة الشارقة لإدارة الأصول الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، بجانب المنطقة الحرة بالحمرية، ويتضمن العديد من الفعاليات التي ستبدأ يومياً بعد صلاة العشاء والتراويح، وتمثل مقصداً للعوائل وأبناء الحمرية لزوارها ومناسبة لتعزيز الروابط الاجتماعية.

من جانبه أشار إبراهيم الحوطي الرئيس التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة في الشارقة لإدارة الأصول الراعي الماسي للمجلس الرمضاني، إلى أن الرعاية تأتي في إطار استلهام رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في تعزيز التنمية بإمارة الشارقة، وتطوير مبادرات المسؤولية الاجتماعية لخدمة شرائح أوسع من الجمهور.