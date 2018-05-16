اعتماد الخطة الاستراتيجية لبلدية كلباء 2018-2020

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

عقد المجلس البلدي لمدينة كلباء، الأربعاء، اجتماعاً تنسيقياً مع بلدية كلباء، لمناقشة واعتماد محاور وأهداف الخطة الاستراتيجية للبلدية 2018-2020، والمصادقة على إطلاق جائزة التميز الوظيفي الأولى من نوعها لموظفي البلدية.

ترأس الاجتماع سعادة محمد عبد الله الزعابي رئيس المجلس، وبحضور نائبه سعيد النقبي، وأعضاء المجلس، والمهندس خلفان الذباحي مدير البلدية، وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام في البلدية، وفريق إعداد الخطة الاستراتيجية.

وتعرف الحضور عبر عرض توضيحي على مفردات الخطة الاستراتيجية، والأسس التي قام عليها فريق العمل، في تحديد الرؤى والرسالة والمحاور العامة، والأهداف الاستراتيجية للخطة.

واستمع المجلس البلدي إلى شرح مفصل من فريق الإعداد حول التوجهات الرئيسة للخطة، وتضمنت 7 توجهات تمحورت حول مرتكزات النمو والاستدامة في المدينة، وكفاءة الموارد المؤسسية وسبل تنميتها، وضمانات الصحة والسلامة العامة في كلباء، وأسس إقامة شراكات بناءة مع المؤسسات، وسبل دفع الابتكار والتميز، وأخيراً إسعاد المجتمع.

وبعد مناقشة الأهداف الاستراتيجية للخطة والتي تضمنت 33 هدفاً، وتضمين عدد من الآراء والمقترحات، صادق رئيس المجلس البلدي ومدير البلدية على وثيقة اعتماد الخطة.

في السياق نفسه اعتمد المجلس البلدي، إطلاق جائزة التميز الوظيفي الأولى من نوعها لموظفي البلدية، ابتداءً من يوليو القادم، وذلك بعد مناقشة محاورها والتعرف على فئاتها والتي تضمنت 8 فئات فردية وجماعية.

وأشاد المجلس البلدي في ختام الاجتماع، بجهود الفريق التنفيذي لإعداد الخطة، وما جاء بها من أهداف طموحة ومتطورة، تواكب التوجهات العامة للحكومة، وتحقق التنمية الاستدامة والنهضة الشاملة والمظهر الحضاري لمدينة كلباء، وتلبي تطلعات الجمهور في خدمات عصرية ومميزة.