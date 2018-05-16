سلطان القاسمي يصدر مرسوماً بإنشاء مكتب الشارقة عاصمة عالمية للكتاب

الشارقة 24 – أحمد البيرق:

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم 29، لسنة 2018م، بشأن إنشاء مكتب الشارقة عاصمة عالمية للكتاب، وذلك بناء على اختيار "اللجنة الدولية لعواصم الكتاب العالمية"، في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"، لإمارة الشارقة كعاصمة عالمية للكتاب لعام 2019، وبدءاً في الاستعدادات والتحضير للفعاليات والمشاريع المرافقة لهذا الاختيار والتي ستنطلق بتاريخ 23 أبريل 2019م، وتستمر لغاية 22 أبريل 2020م، وحفاظاً على المكتسبات الثقافية للإمارة وضمان استدامتها.

ويقضي المرسوم الأميري أن يُنشأ في إمارة الشارقة مكتب تنفيذي يُسمى: "مكتب الشارقة عاصمة عالمية للكتاب"، يكون له الاستقلال المالي والإداري والشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة اختصاصاته، ويشار له في هذا المرسوم بـ: "المكتب".

ويختص المكتب بممارسة المهام والصلاحيات الآتية:

1. الإشراف على تنفيذ الخطة الاستراتيجية لاختيار الشارقة عاصمة عالمية للكتاب، والمعتمدة من حاكم الإمارة.

2. الإشراف على تنفيذ الخطة الزمنية لتطبيق الفعاليات، والمشاريع الخاصة بالشارقة العاصمة العالمية للكتاب.

3. دعم تنفيذ الخطة الإعلامية والتسويقية الخاصة، والمعدة للعاصمة العالمية للكتاب 2019.

4. تقديم الدعم اللوجستي لاحتفالات الإمارة الرسمية، بالحدث والفعاليات المصاحبة.

5. الإشراف على عقد شراكات استراتيجية تساهم في تحقيق أهداف وإنجازات محلية وإقليمية وعالمية، تضاف لرصيد إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة.

6. اقتراح الميزانيات الخاصة للفعاليات والمشاريع التي تخص الجهات المعنية بالحدث، ورفعها إلى صاحب السمو حاكم الشارقة، للاعتماد ثم لإضافتها إلى ميزانية الجهات المعنية للعام 2019م.

7. اعتماد التقرير نصف السنوي والتقرير النهائي، لاختيار الشارقة عاصمة عالمية للكتاب وتسليمه للمنظمة الدولية "اليونيسكو".

ووفقاً للمرسوم الأميري، يتولى رئاسة المكتب الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، ولها في سبيل تحقيق أهداف المكتب وتنفيذ اختصاصاته ممارسة المهام والصلاحيات الآتية دون حصر:

1. إصدار القرارات الإدارية اللازمة لتنظيم شؤون المكتب، ولضمان حسن سير العمل فيه ولتنفيذ أحكام هذا المرسوم.

2. التواصل الرسمي مع كافة الجهات المحلية والإقليمية والعالمية والتنسيق، والمتابعة، مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونيسكو".

3. تعميم الأجندة الرسمية والمعتمدة من حاكم الإمارة، على كافة الجهات المعنية.

4. تنفيذ الخطة الزمنية الخاصة، بالعاصمة العالمية للكتاب.

5. الإشراف على الفعاليات والمشاريع الخاصة بالشارقة العاصمة العالمية للكتاب، ومتابعة تنفيذها.

6. متابعة تنفيذ الخطة الإعلامية، والتسويقية للعاصمة العالمية للكتاب.

7. ضمان معايير الجودة، في استخدام الشعار الرسمي الخاص بالشارقة العاصمة العالمية للكتاب 2019، وشعار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونيسكو".

8. تشجيع القطاع الحكومي والخاص للمشاركة في الفعاليات ورعاية " العاصمة العالمية للكتاب 2019 ".

9. القيام بالتوعية الداخلية لتنفيذ وإدارة المبادرات حسب المعايير الموضوعة والمتفق عليها مع الجهات المعنية.

10. التعاون مع جميع الدوائر والهيئات والمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص في إمارة الشارقة لإنجاح الحدث.

11. إعداد التقرير النصف السنوي والنهائي للشارقة عاصمة عالمية للكتاب.

12. تشكيل اللجان اللازمة والاستعانة بالخبراء والفنيين والإداريين للقيام بمهام المكتب.

13. أية مهام أو اختصاصات أخرى تكلف بها من حاكم الشارقة.

وحدد المرسوم الأميري الموارد المالية للمكتب من الدعم الحكومي المخصص له لسد احتياجاته ونفقاته التشغيلية.

وتُشكل لجنة استشارية مؤقتة لمكتب الشارقة عاصمة عالمية للكتاب لضمان التنسيق ودعم أهداف المكتب برئاسة سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي.

وعضوية ممثل عن كل من الجهات الآتية:

1. المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة.

2. المجلس الأعلى للأسرة.

3. مجلس الشارقة للإعلام.

4. دائرة الثقافة.

5. دائرة العلاقات الحكومية.

6. دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية.

7. هيئة الشارقة للكتاب.

8. هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق".

9. هيئة الإنماء التجاري والسياحي.

10. مؤسسة الشارقة للإعلام.

11. مؤسسة الشارقة للفنون.

12. مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين.

13. مؤسسة نماء للارتقاء بالمرأة.

14. المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة.

15. مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية.

16. معهد الشارقة للتراث.

17. اتحاد كتاب وأدباء الإمارات.

18. جمعية الناشرين الإماراتيين.

19. المجلس الإماراتي لكتب اليافعين.

وأية جهات أخرى يتم إضافتها لاحقاً بناء على قرار من رئيس المكتب.

ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه، وينشر في الجريدة الرسمية.