"اجتماعية الشارقة" تنفذ سلسلة من البرامج والمبادرات الدينية

الشارقة 24:

تستعد دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة لاستقبال شهر رمضان المبارك، بحزمة من الفعاليات والمبادرات الدينية والمجتمعية والخيرية، التي تهدف إلى ترسيخ النهج التطوعي والخيري وتعزيزه لدى أفراد المجتمع، حيث يتم تنفيذ المبادرات على مستوى جميع المدن والمناطق التابعة لإمارة الشارقة خلال الشهر الفضيل.

وقال أحمد الميل مدير إدارة الاتصال الحكومي بالدائرة؛ إن المبادرات والفعاليات والأنشطة التي تطلقها الدائرة هذا العام؛ تأتي مواكبة لعام زايد 2018، وتعبيراً عن الوفاء لذكرى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، انطلاقاً من حرص الدائرة على تطبيق برامجها في مجال المسؤولية المجتمعية الموجهة للمجتمع، لافتاً إلى أن دائرة الخدمات الاجتماعية تؤمن بأهمية استثمار الأجواء الروحانية خلال الشهر الفضيل، والسعي إلى تعزيزها لدى منتسبي الدائرة ومختلف أفراد المجتمع، تعزيزه بمبادرات نوعية وفقاً لخطة الدائرة الخاصة بهذا العام المبارك التي دعت إليها قيادتنا الرشيدة.

وتفصيلاً؛ أوضح مدير إدارة الاتصال الحكومي؛ تشمل المبادرات الرمضانية التي يتم إطلاقها طيلة الشهر الفضيل، عدداً من البرامج المتنوعة، أبرزها مبادرة "تحسين المساكن الأقل حظاً" في إمارة الشارقة؛ لمساعدة الأسر من مستفيدي الضمان الاجتماعي، من خلال تحسين مساكنهم بمختلف المستلزمات والمرافق المعيشية.

كما تشمل المبادرات؛ "بركة الدار" وهي عبارة عن إفطار جماعي مع كبار السن يتم تفعيله بإشراك مختلف أفراد المجتمع والمؤسسات بغية توفير الأجواء العائلية مع فئات كبار السن خلال الشهر المبارك، بالإضافة إلى توزيع وجبات إفطار الصائم يتم تنظيمها تحت شعار "همة" حيث يتم توزيعها على السائقين بالتعاون مع شرطة الشارقة، إلى جانب الإفطار الجماعي الذي تعقده الدائرة إلى مختلف موظفي ومنتسبي الدائرة.

ومن ضمن سلسلة البرامج والمبادرات النوعية التي تنفذها الدائرة خلال شهر رمضان لهذا العام؛ زيارات إلى المرضى بالمستشفيات، وكذلك تنظيف المساجد ومستلزماتها وتوزيع المصاحف، علاوة على مبادرة توزيع فرحة عيد التي تسهم في رسم البسمة على وجوه الأطفال الأيتام وذوي الدخل المحدود من الأسر المتعففة بتوفير ملابس وهدايا لعيد الفطر المبارك لعام 2018.