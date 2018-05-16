"غرفة الشارقة" تكشف عن مواعيد العمل خلال شهر رمضان

الشارقة 24:

أعلنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة عن تحديد مواعيد استقبال المتعاملين بمختلف فئاتهم من قطاعات الأعمال خلال شهر رمضان المبارك في مقرها الرئيسي، من الساعة 9:00 صباحاً وحتى 2:00 بعد الظهر يومياً خلال أيام العمل الأسبوعي.

كما حددت الغرفة أوقات العمل الخاصة بقطاع خدمات الأعضاء خلال الشهر الفضيل مثل العضوية وشهادات المنشأ والتصديقات من 8:00 صباحاً ولغاية 3:00 بعد الظهر، وذلك في مقرها الرئيسي فقط، أمّا سير العمل في فروعها الثلاثة ومكاتبها التمثيلية المنتشرة على مستوى الإمارة فيبدأ من 9:00 صباحاً وينتهي عند 2:00 بعد الظهر.

وأوضحت الغرفة أن تحديد ساعات العمل خلال شهر رمضان المبارك يأتي مراعاة لظروف عمل القطاع الخاص، وحرصاً على إنهاء إجراءات متعامليها بيسر ومرونة، مؤكدة حرصها الدائم على الارتقاء بخدماتها المقدمة لقطاع الأعمال والمنتسبين إليها وإنجاز وتسهيل كافة المعاملات التجارية، وذلك انسجاماً مع قيمها الاستراتيجية ودلالات شهر الخير والعطاء والعمل والاجتهاد، داعية أعضائها إلى الاستفادة من الخدمات الإلكترونية لتجديد العضوية وإصدار شهادات المنشأ.