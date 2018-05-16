حاكم الشارقة يهنئ رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد والحكام بحلول رمضان

الشارقة 24 - راشد حمدان:

بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أعرب فيها عن أطيب تهانيه وتبريكاته بهذه المناسبة المباركة، وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة على سموه بموفور الصحة والعافية.

كما بعث صاحب السمو حاكم الشارقة، برقيات تهنئة مماثلة إلى كل من أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.

وبعث صاحب السمو حاكم الشارقة أيضاً، برقيات تهنئة بمناسبة الشهر الفضيل، إلى قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورؤساء وملوك الدول العربية والإسلامية، متمنياً لهم موفور الصحة والعافية، ولشعوبهم المزيد من الرقي والتقدم، وللأمة العربية والإسلامية العزة والرفعة.

كما بعث سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، برقيات تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وأولياء العهود ونواب الحكام، وقادة دول مجلس التعاون ورؤساء وملوك الدول العربية والإسلامية.