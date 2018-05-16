بلدية الشارقة تستكمل استعداداتها لشهر رمضان

الشارقة 24:

أعلنت بلدية مدينة الشارقة، عن استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك، من خلال مجموعة من الفعاليات والمبادرات، وكذلك حملات التفتيش المختلفة، من أجل الحفاظ على الإمارة الباسمة، بما يتناسب مع روحانية الشهر الفضيل، والقضاء على كل الظواهر السلبية، وتكثيف الحملات التفتيشية على محال بيع الأغذية، للتأكد من اشتراطات السلامة، حيث يعتبر شهر رمضان المبارك من أكثر الأشهر التي يقبل فيها الناس على شراء الأغذية، وهو ما قد يعتبر عاملاً من عوامل الجشع لدى البعض باستغلاله بالتلاعب بالأغذية وغيرها، بالتالي تعمل البلدية بجهد كبير لضبط واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق كل من تسول له نفسه.

وأكد سعادة ثابت سالم الطريفي، مدير عام بلدية مدينة الشارقة، أن البلدية لا تألو جهداً في متابعة الأسواق ومحال بيع الأغذية والمطابخ الشعبية، للتأكد من اشتراطات الصحة والسلامة، وخصوصاً خلال الشهر الفضيل، لما تشهده هذه المحال من حركة نشطة، وإقبال كبير من قبل السكان، لذا يقع على عاتق البلدية مسؤولية المتابعة والتفتيش، وتكثيف الحملات التفتيشية، وهو ما تقوم به الفرق التابعة للبلدية باستمرار، ومراقبة الأسواق، للتأكد من خلوها من المواد الضارة أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، كما ستقوم فرق التفتيش بحملات طوال النهار، وحتى منتصف الليل، على جميع المحلات التي تتعامل في إنتاج وتوزيع الغذاء، وأخذ عينات عشوائية لمختبر الأغذية، التابع للبلدية للتأكد من صحتها وسلامتها.





خيمتان رمضانيتان لإفطار الصائمين

وأشار الطريفي إلى أن البلدية ستقيم خيمتين رمضانيتين، بالتعاون مع جمعية الشارقة الخيرية، لإفطار الصائمين على مدار شهر رمضان، وذلك بمقر سكن عمال البلدية في المناطق الصناعية المختلفة، بالإضافة إلى توزيع وجبات الإفطار والسحور على السائقين في الشوارع، كما بدأت البلدية بتزيين الشوارع ابتهاجاً بحلول الشهر الكريم، لإضفاء الأجواء الإيمانية الجميلة التي تريح النفس وتدخل عليها السكينة والطمأنينة من خلال الشعور بالأجواء الروحانية، حيث تم تزيين الشوارع والمايدين الرئيسية في الإمارة بأشكال ضوئية هندسية جميلة، في إطار حرص البلدية على إدخال السعادة على قلوب القاطنين في الإمارة الباسمة، وتوفير بيئة تتسم بالفرح والبهجة.

كما تكثف البلدية من حملاتها التفتيشية على الخيم الرمضانية التي يقيمها المواطنون أمام منازلهم خلال الشهر الفضيل، وتشدد على أهمية توافر أعلى معايير ومواصفات السلامة والأمان في هذه الخيام، بعد الحصول على الموافقات اللازمة من البلدية لعملها، لضمان سلامة الأرواح، حيث تعتبر السلامة من أهم معايير واشتراطات تركيب مثل هذه الخيام، والحفاظ على الصحة والسلامة العامة.

وأشار الطريفي إلى أن المواقف العامة الخاضعة للرسوم ستكون مجانية خلال فترة صلاة التراويح، وتشمل المواقف المحيطة بالمساجد فقط، كما أنها ستكون مجانية خلال الصلوات الخمس، لمدة ساعة منذ رفع الأذان، على أن يقوم مستخدم الموقف بالوقوف بشكل صحيح، وعدم الوقوف بشكل مزدوج، أو في أية حالة تخالف القواعد والاشتراطات، في خطوة تهدف من خلالها البلدية إلى التسهيل والتيسير على أفراد المجتمع، والتمكن من أداء الصلوات والعبادات بكل سهولة، والتقرب إلى الله تعالى خلال الشهر الفضيل.

وفي ذات السياق، يستعد المسلخ المركزي التابع للبلدية للتعامل مع ازدياد الطلب على الذبائح، من خلال طاقم العمل والمشرفين عليه، فضلاً عن توفير جميع اشتراطات الأمن والسلامة، واللباس الخاص بطاقم العمل، ووفقاً لأفضل المعايير في إطار خطة البلدية لاستمتاع الجمهور خلال هذه الأيام المباركة، والحصول على ما يحتاجه بكل سهولة ويسر.

وأوضح مدير عام بلدية مدينة الشارقة، أن البلدية ستقيم العديد من الفعاليات والمبادرات وخصوصاً لموظفيها، حيث سيتم تنظيم مسابقة ثقافية داخلية، يتم خلالها توزيع هدايا قيّمة على الفائزين، وبطولة لكرة القدم لمختلف الإدارات والأقسام، لتعزيز أواصر الترابط والتواصل والتفاعل بين الموظفين، مع سحور جماعي لموظفي البلدية، ومحاضرات دينية لتعزيز الوازع الديني لديهم، بما يعكس حرص البلدية على التفاعل مع الجمهور الداخلي والخارجي.

ورفع سعادة ثابت سالم الطريفي، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، متمنياً من الله عز وجل أن يعيده عليها وعلى شعب الإمارات من مواطنين ومقيمين بصحة وعافية، وأن يديم علينا نعمة الأمن والأمان والسعادة والرخاء.