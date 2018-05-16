موارد الشارقة تختتم برنامج "المهارات الذاتية" في دبا الحصن

الشارقة 24:

اختتمت دائرة الموارد البشرية في الشارقة، النسخة الثالثة من البرنامج الوطني "المهارات الذاتية والمعرفية"، للخريجين الجدد والباحثين عن عمل، الذي تم في مدينة دبا الحصن وعقد في أبريل ومايو 2018 وقدمه الدكتور منصور الشامسي، مستشار الدائرة.

وركز البرنامج على عدة مهارات مترابطة، تمثلت في بناء المشاريع وتحديد جوهر الأعمال، وتشكيل فرق العمل، المهارات القيادية، وتحليل مشكلات الأعمال، خصوصية العمل الحكومي، الإبداع والابتكار المعرفي.

وانتهج البرنامج منهج تطبيقي عملي، حيث تم عمل ورش تطبيقية حول كل مهارة، بحيث تتم ممارستها عبر تمارين عملية، يقودها قائد كل مجموعة، وفي مهارات بناء الأعمال، التي انصب التركيز عليها، تم تطوير قدرة المشاركين على صنع المشروع الابتكاري الإبداعي من نقطة الصفر، ثم الانطلاق به وتطويره عبر خطوات عملية، وصولاً به لمستوى المشروع المتكامل.