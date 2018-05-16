"واجهة المجاز" تأخذ زوارها في رحلة لحضور نهائي "كأس العالم"

الشارقة 24:

أعلنت واجهة المجاز المائية، إحدى أبرز الوجهات السياحية والترفيهية في إمارة الشارقة، عن إطلاق حملة ترويجية رمضانية تحت شعار "أنفق واربح"، تتيح إمكانية الدخول في سحب للفوز بفرصة حضور نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2018، في العاصمة الروسية موسكو يوم 15 يوليو المقبل، وذلك عند إنفاق 200 درهم في أي يوم من أيام شهر رمضان في مطاعم واجهة المجاز المائية.

ويحصل الرابح في الحملة على جائزة تتضمن بطاقتي سفر لشخصين مع إقامة فندقية، وتذكرتين لحضور المباراة النهائية لكأس العالم، وتقام هذه الحملة في إطار احتفالات واجهة المجاز بأجواء شهر الخير والعطاء وتبدأ من أول أيام شهر رمضان وتستمر لغاية آخر أيام عيد الفطر.

وتتضمن الحملة مجموعة واسعة من الأنشطة الرمضانية المتنوعة، مثل مدفع الإفطار وموائد الإفطار والسحور المفتوحة لجميع أفراد العائلة في أكثر من 12 مطعماً تقدم مختلف أنواع المأكولات والمشروبات من المطابخ العربية والعالمية، في أجواء رمضانية تتزين فيها الممرات بالفوانيس والديكورات التي تتخذ شكل هلال رمضان، في حين تغطى جميع الفعاليات الترفيهية ببرنامج يومي يبثّ مباشرة على قناة تلفزيون الشارقة قبيل موعد الإفطار.

وتقدم الحملة للزوار مجموعة من الجوائز الأسبوعية القيّمة تشمل أجهزة إلكترونية وقسائم وجبات في مطاعم الواجهة المائية، وغيرها الكثير.

ويحق لكل زائر الدخول في سحب لمرة واحدة عند إنفاق 200 درهم (في نفس اليوم) في أي من مطاعم الواجهة، ويمكن الحصول على تذاكر السحب من مكتب الاستعلامات عند إبراز فواتير الشراء.

وقالت مروى عبيد الشامسي، مدير واجهة المجاز المائية: "نظراً للمكانة الخاصة التي يحتلها شهر رمضان في قلوب المسلمين، فإننا نحرص في واجهة المجاز المائية على أن نقدم للزوار كل عام تجربةً لا تنسى خلال الشهر الفضيل، وباعتبار أن كرة القدم هي اللعبة الأكثر شعبيةً في الشارقة والإمارات، فقد أطلقنا حملة (أنفق واربح) لتكون بمثابة فرصةً رائعةً لعشاق كرة القدم لتحقيق حلمهم بحضور كأس العالم لكرة القدم 2018، الحدث الكروي الأبرز على مستوى العالم".

وأضافت: "إلى جانب الجائزة الكبرى، لدينا جوائز ومفاجآت أسبوعية متنوعة لزوارنا الكرام، وندعوهم لتناول الإفطار في أي من المطاعم المتميزة على الواجهة المائية والاستمتاع بالمناظر المباشرة على بحيرة خالد، ومعالم مدينة الشارقة وقضاء أجمل أوقاتهم خلال نشاطاتنا الرمضانية المتنوعة، كما يمكن للأطفال اللعب في المنطقة المخصصة لهم".

وتعدُ واجهة المجاز المائية من أبرز الوجهات الترفيهية التي يقصدها سكان الإمارات، كما أنها تشكل نقطة جذب رئيسة على بحيرة خالد، حيث تستضيف على مدار العام مجموعة من الأنشطة الفنية والترفيهية المتنوعة التي تشمل عروضاً سينمائية ومسرحية وعروض الألعاب النارية في الاحتفالات والمناسبات الوطنية والأعياد، حيث تعد من أفضل الوجهات المنظمة للألعاب النارية للاحتفال برأس السنة الميلادية.

وتضم الواجهة العديد من المرافق الترفيهية والخدمية المميزة، كالمطاعم والمقاهي الراقية التي تتميز بإطلالة خلاَبة على نافورة الشارقة المائية، إضافةً إلى حديقة الألعاب المائية المصغرة "سبلاش بارك"، وملعب غولف مصغَر، إلى جانب "مركز ألوان" للأطفال، ومناطق الألعاب المصممة خصيصاً للأطفال، ليقضوا أمتع الأوقات مع ذويهم وأصدقائهم.