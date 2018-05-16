"خليفة الإنسانية" تنفذ مشروع "إفطار صائم"

الشارقة 24 - عبد الحميد أبو نصر:

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبمتابعة مباشرة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، يأتي مشروع إفطار صائم الموسمي، الذي يعد من أهم المشاريع على الساحة المحلية، تأكيداً لرسالة مؤسسة خليفة الإنسانية التي تنتهجها سعياً لدعم ومساندة الفئات الضعيفة، من خلال تأمين وجبات غذائية رمضانية عالية الجودة مجاناً وبدون تفرقة بين المستفيدين.

وأكد مصدر مسؤول في مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، أن مشاريع مؤسسة خليفة الإنسانية في رمضان تجسد قيماً إنسانية تحث على البذل والعطاء، واستمرت هذه القيم طيلة الـ 10 سنوات الماضية، وأثمرت عن توزيع أكثر من 24.5 مليون وجبة رمضانية واستفاد من المشروع أكثر من 4 آلاف أسرة مواطنة.

ويستمر هذا المشروع الخيري الإنساني للعام الحالي 1439 هـ / 2018 م، اعتباراً من يوم الخميس الأول من رمضان، حيث توزع مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، 951 ألف وجبة رمضانية خلال الشهر الفضيل بواقع 31 ألف و700 وجبة يومياً في 105 موقع توزيع تغطي كافة مناطق الدولة، بعد تحديد مراكز التوزيع مثل المناطق الصناعية المختلفة الخاصة بالعمال والمساجد وبالقرب من الأسواق العامة.

كما أنهت التعاقد مع 317 أسرة مواطنة لإعداد وتجهيز الوجبات الرمضانية لمشروع "إفطار صائم"، وكذلك تم الانتهاء من جميع الخدمات اللوجستية وتأمين قنوات التواصل بين الأسر المواطنة والمشرفين والمنسقين على المشروع.

وأقيمت نقاط توزيع الوجبات الرمضانية في المواقع التي تتميز بالكثافة السكانية العالية، وخصوصاً من ذوي الدخل المحدود مثل المناطق الصناعية التي يتواجد فيها العمال، وبالقرب من الأسواق العامة في كافة أنحاء الدولة.

في إمارة الشارقة تعاقدت المؤسسة مع 24 أسرة مواطنة لتجهيز 2400 وجبة يومياً وتوزع الأماكن التالية: مصنع الإسمنت "الصجعة"، ومسجد سلطان العويس وفي المنطقة الحرة بالحمرية، ومسجد المقبرة ومصنع الألومينيوم وفي الرولة، ومسجد خان صاحب ومسجد عثمان بن عفان، وأنهت أبوظبي 60 أسرة مواطنة كامل استعدادها لإعداد وتجهيز 6000 آلاف وجبة رمضانية يومياً.

وفي مدينة العين تعاقدت المؤسسة مع 48 أسرة مواطنة لإعداد وتجهيز 4800 وجبة يومياً، أما في منطقة الظفرة وضواحيها فتم التعاقد مع 32 أسرة مواطنة من أجل إعداد 3200 وجبة يومياً، وبلغ عدد الأسر المواطنة المشاركة في دبي 34 أسرة يقمن بتجهز 3400 وجبة يومياً.

وبلغ عدد الأسر في عجمان 36 أسرة مواطنة يعملن على إعداد 3600 وجبة يومياً، وفي أم القيوين بلغ عدد الأسر المواطنة 9 أسر يقمن بإعداد 900 وجبة يومياً، وقد بلغ عدد الأسر المواطنة في رأس الخيمة 34 أسرة لإعداد 3400 وجبة يومياً، في الفجيرة تم التعاقد مع 30 أسرة مواطنة لإعداد 3000 وجبة يومياً، وفي خورفكان وكلباء تم التعاقد مع 10 أسر مواطنة لإعداد ألف وجبة يومياً.